I underkant av 30 millioner kroner, eller i overkant av 20 millioner kroner.

Uansett hvordan man snur og vender på det, er overgangen til Tobias Gulliksen fra Strømsgodset til Bodø/Glimt en av historiens største i norsk sammenheng.

I dag ble han bekreftet klar av sin nye klubb.

– Det føles helt utrolig godt, sier Gulliksen til NRK.

Den 20 år gamle kantspilleren har begeistret med sitt spill hos drammenserne denne sesongen.

Det har ført til at han har blitt lenket til store utenlandske klubber.

Likevel er det de gule fra Bodø som trakk det lengste strået. På onsdag landet han i Bodø for å gjennomføre den medisinske testen.

– Fokuset har vært på Glimt hele tiden. Jeg vil ta nye steg og ble enda mer effektiv og bedre, og det tror jeg jeg kan gjøre her i Glimt.

– Hva har vært attraktivt med Glimt?

– Det er måten de spiller på, og de har en ekstremt dyktig trener som gjør det kult å dra hit.

– Hva kan du bidra med, tror du?

– Jeg tror jeg kan bidra med å dra av spillere og få motstanderne i ubalansen når de ligger lavt.

Overgangen er et klart varsku til konkurrentene om at Bodø/Glimt, som leder Eliteserien, ikke tar foten av gasspedalen.

Saltvedt: – Kanskje den mest spennende unge spilleren

Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, sier at han tror Bodø/Glimt har gjort en god signering.

– Bodø/Glimt handler av gode erfaringer. De har faktisk pengene til å ta sjansen på at Gulliksen har det potensialet man tror, Han er kanskje den mest spennende unge spilleren akkurat nå.

Saltvedt ser til en overgang som skjedde for kort tid siden, da Hugo Vetlesen signerte for Club Brugge etter at han ble hentet til Glimt fra Stabæk noen år før.

– Selv om prisen kanskje steg fra 20 til 30 millioner etter 2-0-seieren Godset hadde mot Glimt tidligere i sesongen, så ser man på Hugo Vetlesen at det er investeringer man får igjen. Dette er en spiller med kvaliteter som er ekstremt attraktive.

– Hva er det som gjør Gulliksen så god?

– Han kan å drible, og å gå av folk i fart. Det er jo en klisjé å si at han har egenskaper som er internasjonale, og Gulliksen har imponert alle det siste året. Med unntak av et lite tilbakefall for råkjøring, så har alt han har vist på fotballbanen vært veldig bra.

Jan Petter Saltvedt mener Gulliksen er den mest spennende unge, norske spilleren akkurat nå. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Kan snart være landslagsaktuell

Saltvedt sier at Glimt nå har råd til å ta sjanser på overgangsmarkedet. Det underbygges av det økonomiske resultatet de hadde i fjor med en omsetning på 410 millioner.

Det passer fint for Strømsgodset, som i andre enden av skalaen sliter tungt økonomisk.

– Det er jo norsk fotballs økosystem. Glimt nærmer seg jo å være onkel skrue, og så får man fordelt noen millioner ekstra, ved at man gir Godset et tilbud som er for godt til å si nei, og da tror jeg alle er ganske fornøyde.

Den dyreste overgangen mellom to norske klubber er bestandig John Carew, som i 1999 gikk fra Vålerenga til Rosenborg for rundt 23 millioner kroner.

Om Gulliksen slår den overgangen eller ikke, vites ikke sikkert, men Saltvedt sier at han tror veien til landslaget ikke er fryktelig lang nå, for 19-åringen.

– Gulliksen får prøvd seg på et enda høyere nivå, og da kan han fort bli aktuell for landslaget. Eller ut i Europa for den saks skyld.

– Når tror du han kan bli tatt opp med flagget på brystet?

– Det er helt opp til han selv. Går det like dårlig med langslaget som det har gjort den siste tiden, så tar det ikke lange tiden før Ståle Solbakken ser etter å ta ut de spillerne som skal ta landslaget inn i fremtiden. Gulliksen kan fort få sjansen hvis han fortsetter utviklingen han har hatt det siste året.