To til sykehus etter boligbrann

Det var fire personer i eneboligen da det begynte å brenne lørdag morgen. Politiet fikk meldinga om brannen klokka 06.20.

Politiet opplyser klokka 09.40 at brannvesenet i Vesterålen har kontroll på brannen. Og at de nå er i gang med å avhøre vitner.

To av de fire beboerne er sendt til sykehuset på Stokmarknes..

– To personer skal være eksponert for røyk og er sendt til sykehus for behandling, sier operasjonsleder Kai Eriksen til NRK.

Alle beboerne kom seg ut av boligen. Brannvesenet måtte evakuere naboer på grunn av mye røyk.

De to som ble rutinemessig sendt til sykehus er ifølge NTB en mann og en

kvinne i henholdsvis slutten av 40- og 50-årene.

– Det er sterke vindkast i området, og foreløpig ikke avklart om huset kan berges eller blir ei såkalt kontrollert nedbrenning av huset, sa Eriksen til NRK tidlig lørdag morgen.