To svensker etterlyst for drap ble pågrepet i Bodø

Norsk politi mottok etterlysningen fra svensk politi, fordi etterforskningen tydet på at de etterlyste kunne befinne seg i Bodø.

Bakgrunnen for etterlysning er at en mann i 30-årene ble funnet død i sin egen leilighet i Skönsmon i Sundsvall i Västernorrland 7. november, skriver SVT.

En 25 år gammel kvinne er allerede pågrepet mistenkt for medvirkning til drap. Hun ble pågrepet dagen etter drapet, men nekter for straffskyld.

– Årvåkne politibetjenter

Pågripelsen i Bodø fant sted 22. november, skriver politiet i en pressemelding.

– Pågripelsen er et resultat av to svært årvåkne politibetjenter som virkelig har hatt hodet med seg på oppdrag, sier krimsjef i Bodø, Knut Waldemar Solli.

Utlevert til Sverige

Han forteller at politipatruljen fra Bodø politistasjon, i forbindelse med et annet oppdrag, ble oppmerksom på to personer som de umiddelbart dro kjensel på.

– Patruljen hadde på forhånd fått informasjon om etterlysningen fra Sverige, men denne fredagen var de på et helt annet oppdrag. Likevel var de ikke i tvil da de kom over de to etterlyste og pågrep dem dermed umiddelbart, sier Solli.

De to etterlyste ble ikke varetektsfengslet fordi de samtykket til overlevering. De to ble overlevert til svensk politi i dag, tirsdag, opplyser politiet.