To stormer på vei mot Norge

– Vi er inne i en ganske urolig værperiode for landet vårt.

Slik oppsummerer statsmeteorolog Vibeke Thyness værutsiktene i Norge frem mot helgen.

For det er to kraftige lavtrykk på vei. Ett torsdag med full storm, og ett lørdag som ligger an til å bli enda kraftigere.

Vi tar det første først:

Farevarsel

– Et lavtrykk beveger seg hurtig mot kysten og går rett på land. Torsdag formiddag og frem mot ettermiddagen vil det blåse ganske kraftig fra cirka Rørvik til cirka Bodø, sier Thyness.

Statsmeteorologen forteller at vinden kommer rett fra vest og at det gjør at de sender ut farevarsel om kraftige vindkast.

– Det gjør vi fordi det er vind vi vet kan ta også innover land, og ikke bare langs kysten. Vi venter middelvind muligens opp mot full storm og vindkast opp mot 30 meter per sekund i fjellet og lokalt i lavereliggende strøk.

Beauforts skala Ekspandér faktaboks Orkan >32,7-

Sterk storm 28,5-32,6 m/s

Full storm 24,5-28,4 m/s

Liten storm 20,8-24,4 m/s

Sterk kuling 17,2-20,7 m/s

Stiv kuling 13,9-17,1 m/s

Liten kuling 10,8-13,8 m/s

Frisk bris 8,0-10,7 m/s Beauforts skala angir gjennomsnittlig vindstyrke og ikke styrke i vindkastene. Kilde: Metlex

– Vi ser et svært lavtrykk

Men selv om Thyness tror vinden torsdag er over i løpet av noen timer, så blir det ikke lange pustepausen. For mot lørdag er det et enda kraftigere lavtrykk på vei mot Norge.

– Vi ser et svært lavtrykk som kommer, sier Thyness.

– For øyeblikket ligger lavtrykket langt vest i Atlanterhavet, men det bygger seg opp til et stormsenter mot lørdag, og ser ut til å være et mye større system enn det som passerer torsdag.

– Dette stormsenteret vil nok berøre store deler av landet på lørdag, hvis det holder banen det ligger an til nå.

Akkurat hvor kraftig vind og hvor lavtrykket vil treffe, er foreløpig ikke helt sikkert.

– Vi har flere prognoser som dekker tidshorisonten mot lørdag, men de er ikke enige internt. Utviklingen på lavtrykket er foreløpig ikke skrevet ferdig.

– Men det vil berøre stort sett hele landet i en eller annen form. Men det sannsynlighetsovervekt for at det vil gå på land fra Stad og nordover til Vestfjorden.