Russere tok bilde av vakre fjell og ble fengslet – nå er de sluppet ut

I forrige uke ble fire russere sluppet ut av varetekt.

I dag ble to til sluppet ut.

Denne gangen er det snakk om en russisk mann og en kvinne i 30-årene. De ble lørdag pågrepet i Bjerkvik i Nordland og siktet for ulovlig fotografering.

Ifølge kjennelsen fra retten skal paret ha tatt ett bilde fra en bil i fart i nærheten av såkalte Nato-kaia i Bjerkvik.

– Fotografiet er tatt fra så lang avstand at det ikke kan sies å gi mer informasjon enn bilder som er offentlig tilgjengelig på Google Street View på Google Maps, heter det i kjennelsen fra Salten og Lofoten tingrett.

Tingretten konkluderte med at begge de pågrepne russerne måtte løslates.

Politiet varslet først at de ville anke avgjørelsen, men det har de ikke gjort. Dermed ble de to sluppet fri.

Det bekrefter forsvareren for den russiske kvinnen, Charlotte Marie Ringkjøb, overfor NRK.

Hun har ikke fått snakket med sin klient etter løslatelsen.

– Alle i Norge er kjent med at det er et økt sikkerhetsnivå. Det må vi tåle. Men i denne saken er jeg glad for at retten kom fram til at vi må holde fast på de gjeldende prinsippene som gjelder i alle saker for varetekt, sier hun.

Russerne er to av til sammen 11 personer som har blitt pågrepet for fotografering den siste tiden.

Dette er «russersakene» Til nå er totalt 11 personer pågrepet i seks forskjellige arrestasjoner i forbindelse med fotografering.



Sveip for å få en oversikt 👉 Arrestert med to droner 11. oktober ble en 50 år gammel russisk mann arrestert på Storskog.



Mannen ble stoppet på vei ut av Norge i forbindelse med en vanlig kontroll. Tolletaten og politiet oppdaget droner i bagasjen hans.



Under avhør kom det frem at mannen har oppholdt seg og reist gjennom Norge siden august. Politiet fant 4 terabyte med film og bilder fra reisen, hvor deler av bildematerialet var kryptert.



Mannen innrømmet å ha vært i Norge på reise, men bare som en vanlig fotointeressert turist.



Varetekstfengslet i to uker.

Fire russere arrestert i Mosjøen 11. oktober ble tre menn og en kvinne fra Russland arrestert i Mosjøen.



Politiet hadde tidligere fått tips om at russerne tok bilde av Kystvaktbasen i Sortland.



I bilen fant politiet fotoutstyr og et omfattende bildemateriale.



De fire hevdet at de ble tok bilder av nordlyset.



Etter en uke i varetekt ble de fire løslatt, men siktelsen som går på ulovlig fotografering er ikke frafalt. Saken ligger nå hos PST. Fløy drone over Tromsø lufthavn 14. oktober ble en 51 år gammel russisk mann pågrepet etter observasjoner av fotografering ved Tromsø lufthavn.



Mannen skal ha passert Storskog og var på vei til Svalbard. Politiet tok beslag i en større mengde fotoutstyr, inkludert en drone og en rekke minnekort.



– Den siktede har erkjent å ha fløyet drone i Norge. Vi kommer til å fortsette med avhør og gjennomgang av beslaget. Av beslaget som vi har gjennomgått har vi blant annet sett bilder fra lufthavnen i Kirkenes og bilder av forsvarets Bell-helikopter. Politiets sikkerhetstjeneste er koblet inn i saken, sa politiadvokat Jacob Bergh.



Varetekstfengslet i to uker.







Jakunin fløy drone over Svalbard 17. oktober ble den russiske statsborgeren og forretningsmannen Andrej Jakunin arrestert i Hammerfest.



Jakunin skal ha flydd drone over norsk territorium på Svalbard.



Han ble pågrepet av politiet i en seilbåt - og på Facebook har båten egen side der det blant annet er postet bilder fra Van Mijenfjorden, Nordenskiöld Land nasjonalpark.



Til VG uttalte 47-åringens presseteam at han er lidenskapelig opptatt av natur, fotografi og ekstremsport.



Saken er overført til PST.

Tok bilde fra bil i fart 22. oktober ble to russere, en kvinne og en mann i 30-årene, pågrepet i Bjerkvik i Narvik kommune.



De to ble siktet for ulovlig fotografering og i kjennelsen kom det frem at paret skal ha tatt et bilde fra en bil i fart. Politiet skal ikke ha funnet andre bilder.



Politiet ville varetektsfengsle russerne i to uker under fullstendig isolasjon, men ble ikke hørt i tingretten. Det ble konkludert med at de to må løslates.



Saken er anket til Hålogaland lagmannsrett, og russerne vil bli holdt hos politiet til anken har vært behandlet av retten. Fløy drone i Hardanger 20. oktober ble en russisk mannen pågrepet etter å ha flydd drone i Hardanger. Han ble pågrepet i Ullensvang.



Saken ble behandlet i Hordaland tingrett. Politiet ville at mannen skulle bli sittende fire uker i varetekt, men rette avviste kravet. Retten mente at det ikke fantes holdepunkter for at mannen hadde tatt bilde av noe annet enn natur.



Politiet anket på stedet og saken skal opp i lagmannsretten. Mistenkt russisk spion arrestert i Tromsø En brasiliansk statsborger 24. oktober pågrepet av politi på vei til jobb på Universitet i Tromsø. PST mistenker at han er i Norge under falskt navn og falsk identitet, og at han egentlig er russer og jobber for en av de russiske etterretningstjenestene. PST mener han er en såkalt «illegal», en som bygger seg opp identitet som vanlig borger, mens han i det stille jobber for russisk etterretning. Han forsket blant annet på hybrid krigføring. Det er første gang PST arresterer en de mener er en «illegal» i Norge. Mannen ble framstilt for fengsling i Nord-Troms og Senja tingrett i Tromsø 25. oktober.

– Er det å være russer skjellig grunn til mistanke?

10 av de 11 personen er russiske.

I forrige uke ble tre menn og en kvinne arrestert i Mosjøen og varetektsfengslet.

Advokat Christian Wulff Hansen representerer kvinnen som var varetektsfengslet. Han sier kvinnen har sagt at hun kun var på ferie i Norge.

– Gjentatte ganger har hun spurt meg; har (politiet) gått igjennom bildene? Har de gått igjennom bildene? Hun visste at de kom til å bli løslatt når det var gjennomgått.

Alle fire russerne ble løslatt etter en uke i varetekt, og politiet uttalte at hypotesen om at de fire var turister var styrket.

Wullf peker på at Norge må passe seg for å ikke begynne å mistenke alle russere.

– Er det å være russer i Norge skjellig grunn for mistanke? Å oppholde seg i nærheten av et militært anlegg, er det skjellig grunn? Vi må ikke komme i en situasjon der alle russere er mistenkt.

– Vage mistanker

Den russiske ambassaden reagerer på at en rekke russere arresteres. De peker på at arrestasjonen i Narvik nå understreker at dette begynner å ligne en jakt.

– Dette tilfellet bevitner at det utvikler seg en virkelig jakt etter russiske borgere, som utføres med en slags besettelse, skriver ambassaden i en e-post til NRK.

– Som i de forrige tilfellene, det eneste grunnlaget er selve tilhørighet til russisk statsborgerskap. Rundt russere piskes det opp total mistenkelighet.

De skriver videre at det er vage mistanker som fører til uforholdsmessige arrestasjoner.

– Det er betegnede at tingretten mente denne straffen var overdreven ettersom et detaljert bilde av anlegget, som politiet klamret seg til, er offentlig tilgjengelig på Google Maps.

Avviser «russerinstruks»

Mange russere arresteres, og slippes ut igjen.

Politidirektoratet avviser imidlertid at politiet har fått en egen instruks som retter seg spesifikt mot russere.

– Har Politidirektoratet gitt en ny instruks til politiet som retter seg spesielt mot russere som oppholder seg i landet?

– Nei.

Det sier Roar Hanssen i politidirektoratet til NRK.

Redaktør i The Independent Barents Observer, Thomas Nilsen, mener det ikke er uvanlig at russere ferierer i Nord-Norge.

– Jeg tror det fortsatt er en god del russiske turister som er oppriktige turister, som er fotointeressert eller på fisketur i Nord-Norge, som vi har sett mange ganger de siste 10–20 årene.

Likevel mener han har politiet har grunn til å være oppmerksom, gitt den anspente situasjonen i Europa.

– Det er grunn til å anta at det er folk som er opptatt av å kartlegge kritisk infrastruktur, samt gjøre det som Russland er flinkest til: skape usikkerhet, uro og skremsel hos befolkningen og norske myndigheter, sier han.

Rammer uskyldige mennesker

Forsvarer Arne Johansen, som representerer en av de fire som ble arrestert i Mosjøen, sier dette rammer uskyldige mennesker

– Det er en uheldig politisk innblanding. Man viser til pågripelsene og sier at det er en konsekvens av det endrede risikobildet i Norge. Så står man fire dager senere og ser at det er ingen holdepunkter overhode å knytte strafferettslige reaksjoner mot disse fire russerne, sier han til NRK.

Han legger til:

– Konsekvensen av at man drar av gårde med et for finmasket nett er at man rammer en haug med uskyldige mennesker som tilfeldigvis er i Norge og tar bildet av nordlyset.

Arne O. Holm, norsk journalist og redaktør for High North News, sier pågripelsene ikke nødvendigvis er et tegn på økt kriminalitet.

– Først og fremst et tegn på at Norge har hevet sikkerhetsnivået og passer bedre på sine installasjoner, som er en direkte følge av krigen som Russland har gått til mot Ukraina.

– Mener du at norske myndigheter er for raske med å pågripe russere med fotoutstyr?

– Nei, jeg tror at de har en vanskelig balansegang. De har fått beskjed om at beredskapen er hevet, og de vil beskytte sine installasjoner, fordi vi står midt i en hybrid krig. Da gjør nok politiet det politiet skal gjøre, og så viser det seg at hvis vi følger de løslatelsene som har kommet i kjølvannet av arrestasjonene, at russere fortsatt kan være turister i Norge.