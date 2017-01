To personer til sykehus

Politiet på Helgeland melder om et trafikkuhell mellom et vogntog og en personbil. Ulykken skjedde i Sømna, nord for Berg. Vogntoget og personbilen kjørte i samme retning, og ulykken fant sted da vogntoget kolliderte i baken på bilen foran, skriver banett.no. To kvinner i 20-årene fra Brønnøy er fraktet til sykehus, ifølge avisa.