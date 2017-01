To personer sendt til sykehuset

To personer er sendt til Nordlandssykehuset etter trafikkulykken på riksvei 80. Begge to har ukjent skadegrad. De to andre personene som var involvert i ulykken er sendt til legevakta på Fauske for kontroll. Bilberging pågår på stedet, og er snart ferdig, ifølge Politiet i Salten.