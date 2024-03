To personer reddet fra skjær

Klokken 11.14 ble en båtfører oppmerksom på to personer som stod på et skjær øst av Svinøya, sør for Sandnessjøen, melder politiet i Nordland.

De har blitt berget av ambulansebåt og politibåt.

De var en del nedkjølt og er fraktet til sykehuset i Sandnessjøen. Politiet ser denne hendelsen i sammenheng med funn av en båt i drift i samme område i går ettermiddag.

– Det var en båtfører som slepte den nevnte båten forbi skjæret og så to personer som stod der, sier Yngvar Fredriksen i politiet.

Fredriksen sier det kan tyde på at de har vært på skjæret siden i går, men at de ikke er avhørt.

– Vi får dem til sykehus først og får varmen i dem, så får vi ta forklaring fra de etter hvert.

NRK har snakket med eieren av båten, som bekrefter at den ble stjålet onsdag.