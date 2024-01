Det var søndag kveld klokken 18.42 at politiet i Nordland fikk melding om at en person var savnet fra en privat adresse i Vesterålen.

Senere samme kveld ble den savnede personen gjort rede for. Samtidig kom det frem opplysninger om at personen skal ha vært utsatt for vold og frihetsberøvelse.

Politiet gikk da til aksjon og pågrep en mann i 30-årene med tilhørighet til Vesterålen.

Tirsdag gikk politiet ut med at enda to person var pågrepet i saken. Også denne personen er siktet for vold og frihetsberøvelse.

Pågripelsen skjedde i Bø kommune, og foregikk ifølge politiet uten dramatikk.

NRK har vært i kontakt med politiet i Nordland, men de ønsker av hensyn til etterforskningen å ikke uttale seg ytterligere om saken nå.

Advokat Finn Ove Smith representerer én av de siktede. Han sier til NRK at det er fengslingsmøte senere tirsdag, og at han ikke vil kommentere noe før det.

NRK har foreløpig ikke oppnådd kontakt med den andre forsvareren. Det er derfor ikke kjent hvordan de stiller seg til siktelsen.