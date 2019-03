To personer omkom i skred i Sørfold

– Vi lette etter to sjåfører på disse to anleggsmaskinene og det er gjort funn av to personer i skredtunga. Begge er bekreftet omkommet. sier stabssjef Bent Are Eilertsen hos politiet i Nordland til NRK.

Det er et cirka 200 meter bredt skred som har gått ved Durmålstinden i Sørfold.

De pårørende er varslet.

Det var to anleggsmaskiner som ble tatt av raset.

– Vi har mange ressurser på stedet. Vi har ingen opplysninger om at det skal være flere enn de to, sier stabssjefen.

Stabssjef Bent Are Eilertsen i politiet i Nordland. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Sørfold kommune har satt krisestab, skriver Saltenposten. Leteaksjonen har pågått en stund, stor snøskredfare gjør arbeidet vanskelig.

– Utfordringene er å få ressurser på en såpass vanskelig plass. Vi har hatt god hjelp av hunder, helikopter og brannmannskap. Ressurspågangen har vært kjempestor, sier Eilertsen til NRK.

Se NRKs sending om snøskredet. Du trenger javascript for å se video. Se NRKs sending om snøskredet.

Kart over fjellet Durmålstinden ved Straumen i Sørfold kommune.

200 meter bredt

Ifølge snøskredvarslingen Varsom.no er det faregrad 3 – betydelig – i området Salten.

– Bilveien opp til Durmålstinden er stengt nå på grunn av snøskredfare. Lavinehunder har blitt satt ned av redningshelikopter, sier operasjonsleder Mari Lillestø i politiet.

Det er sendt ambulanser og utrykningskjøretøy fra politiet fra Fauske til skredstedet.

Sea King og ambulansehelikopter med lavinehunder er sendt, i tillegg til frivillige hjelpemannskap og politi.

Det skal ikke være fare for bebyggelse, bekrefter politiet.

To forskjellige fjell

Det har vært forvekslinger i hvilket fjell skredet har gått i. Durmålstinden finnes to steder i Sørfold kommune.

Det riktige fjellet er altså Durmålstinden ved Straumen, og ikke Durmålstinden ved Mørsvikvatnet, bekrefter HRS til NRK.