Søndag ettermiddag mottok politiet melding om ei trafikkulykke på Gratangsfjellet i Ofoten.

To biler med totalt fire personer har kollidert. Nødetatene kom raskt til stedet og luftambulanse ble bestilt.

– Av de fire involverte har to personer lettere skader, mens de to siste er hardt skadet. Den ene av de hardt skadde er nå under transport til sykehus i Tromsø med helikopter, sier operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt til NRK.

Det er fremdeles nødetater og helsepersonell som arbeider på stedet. Politiet melder om lange køer på begge sider av ulykkesstedet.

Politiet vet ikke hva som førte til ulykken, annet enn at det ene kjøretøyet kom over i feil kjørefelt.

Ulykkesstedet ligger sør for Øse nær fylkesgrensa mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune.

– Veien er sperret inntil videre. Vi kan ikke gi noe estimat på når det åpnes igjen, sier Bech.