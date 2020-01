Politiet anser de to for å være antatt omkommet og kommer ikke til å gjøre søk dersom det ikke kommer ny informasjon i saken.

– Hendelsen skjedde om lag 40 mil vest for vår kyst, i internasjonalt farvann. Det ble kastet ut redningsbøyer og paller fra skipet etter at de to mennene havnet i havet. Disse gjenstandene ble funnet under gårdagens søk, uten noe spor etter de to savnede, sier Arne Hammer, som er leder for Felles enhet for operative tjenester i Nordland politidistrikt.

Redningssøket etter de to mennene som ble skyllet av et maltesisk skip ble avsluttet av Hovedredningssentralen i går kveld.

Hovedredningssentralen fikk melding om hendelsen litt over klokken 11.30 torsdag formiddag. De to savnede mennene er bulgarske borgere. Da ble skylt over bord fra lasteskipet «Stara Planina» i Norskehavet 400 kilometer sørvest for Bodø.

SeaKing-helikopteret observerte to livbøyer, ett med lys og ett uten, men de to savnede mennene var ikke i nærheten.

– Planen var å etterfylle drivstoff på Heidrun-plattformen, men det er opp mot orkans styrke i kastene, så det måtte vi gi opp, sier vakthavende redningsleder Jan Eskil Severinsen til NTB.

Ti meter høye bølger

Mannskapet kastet ut flytemidler og markeringsbøyer, men det er usikkert om de to savnede fikk tak i dem. De to jobbet på dekk da de falt over bord.

Etter det HRS har fått opplyst, skal de to verken ha hatt redningsvest eller redningsdrakt – kun ordinære arbeidsklær.

– Dette er et stort fraktefartøy på 186 meter, og det er veldig dårlig vær og vanskelig å manøvrere et så stort og tungt fartøy, så det er krevende forhold der ute, sier redningslederen.

Langt ut i Norskehavet

Skipet lå rundt 180 nautiske mil vest av Sandnessjøen og ligger med andre ord langt ute i Norskehavet.

Lasteskipet var på vei fra Murmansk i Russland til Constanta i Romania.

Skipet er eid av det bulgarske shippingselskapet Navibulgar, som er blant de største shippingselskapene i Bulgaria.

Selskapet har 46 bulkskip, blant dem «Stara Planica», som ble bygget i 2007.

«Stara Planica» er registrert på Malta. NTB har forsøkt å komme i kontakt med det bulgarske rederiet, men har ikke lykkes.

Stormsenter i Norskehavet

Et stormsenter ligger for tiden ute i Norskehavet og er ventet å treffe norskekysten fredag. Store deler av landet vil oppleve kraftige vindkast, og det er sendt ut farevarsel flere steder.

Allerede torsdag har været ført til innstilte ferger, stengte fjelloverganger og oversvømmelser.