Det skriver VG.

Overfor NRK bekrefter Olav Bjørgaas ved Hovedredningssentralen Nord-Norge at en redningsaksjon pågår.

– Det er et maltesisk registrert lastefartøy som har mistet to mann over bord. Vi har to helikoptre på vei ut. Lastefartøyet har snudd og leter etter de to. Det er såpass dårlig vær at det er vanskelig å få ut noen andre fartøy, sier Bjørgaas.

Ifølge VG heter skipet Stara Planina.

Bjørgaas forteller at grov sjø og lang avstander gjør redningsarbeidet vanskelig. Det skal være høye bølger i området og ifølge VG hadde de to mennene ikke på seg redningsvester.

– Det er langt utenfor der plattformen ligger. Det blåser hardt der ute og er grov sjø.

Hovedredningssentralen fikk melding om hendelsen kl 12.40 i dag, først via Kystradioen og deretter fra fartøyet selv.

Kl 14.00 er det ventet at det første helikopteret skal ha ankommet leteområdet. Et Seaking-helikopter fra Ørlandet er også på vei ut. I tillegg er et Orion-fly fra Andøya bedt om å bistå, men det vil ta noe tid før det når området, forteller Bjørgaas.

– Det aktuelle området ligger 340 kilometer nordvest for Ørlandet. 410 kilometer sydvest for Bodø.