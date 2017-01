To kontorer består

Politidirektør Odd Reidar Humlegård berger lensmannskontoret for Grane og Hattfjelldal og kontoret i Tysfjord, selv om politimesteren i Nordland anbefalte å stenge kontorene i desember i fjor. Humlegård sier de har gjort noen justeringer der det ble litt for langt mellom distriktene eller at for mange fikk for lang reisevei. Totalt blir ti lensmannskontor i Nordland lagt ned.