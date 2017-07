To klatrere sitter fast på fjellhylle i Lofoten

Siste 11:30: Politiet i Nordland melder at klatrerne fremdeles sitter fast og at situasjonen er uforandret.

Klatregruppen som er på vei til klatrerne kommer seg ikke opp grunnet været. Et Sea King-helikopter er også i området, men på grunn av tåke kan ikke helikopteret fly inn for øyeblikket, melder politiet.

– De sitter fast på cirka 750 meter på den sørøstre siden av Vågakallen, men vi ønsker å få dem ned når de nå sitter fast, sier operasjonsleder Jon-Inge Moen i politiet til Lofotposten.

Sea King-helikopteret har flydd over, men værforholdene er de samme som tidligere og medfører at helikopteret ikke kan lande.

– Klatregruppen kommer seg heller ikke opp, så akkurat nå avventer vi til vi kan gjøre noe. Sea King returnerer til Bodø for refuel og drar så tilbake, sier operasjonslederen til NRK.

De to som sitter fast er svenske statsborgere og erfarne klatrere. Klatrerne har meldt til politiet at de begynner å gå tom for mat, og at de også er tynt kledd for været.

– De forsøker å holde varmen så godt de kan på ei fjellhylle, men er ved godt mot, sier Moen.