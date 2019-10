To klager på hakkespett-vedtak: – Også den er en del av Guds skaperverk

I løpet av en uke har den ivrige fuglen hakket ti hull i klokketårnet i Elsfjord kirke i Vefsn.

Før helga skrev NRK at kirkevergen fikk fellingstillatelse på hakkespetten og hadde hyret inn en lokal jeger til å skyte fuglen.

Det har ikke gått upåaktet hen. Nå har Norges Miljøvernforbund og organisasjonen NOAH klaget på vedtaket.

– Også svartspetten er en del av Guds skaperverk. Attpåtil er den fredet, sier Trygve W. Moxness i Norges Miljøvernforbund.

Ifølge Moxness er det en rekke vilkår i viltforskriften som må oppfylles før en kommune kan fatte et vedtak om felling av fredet vilt.

Viltforskriften er klar på at man må prøve ut andre tiltak før man får lov å skyte en fugl.

– Det virker som at Vefsn kommune har fattet vedtaket uten at disse vilkårene er oppfylt. Derfor påklager Norges Miljøvernforbund vedtaket til overordnet forvaltningsorgan for å være ugyldig, sier Moxness.

Også Norsk Ornitologisk Forening har vurdert å klage på fellingstillatelsen. Til NRK sier foreningen at de likevel ikke kommer til å klage på vedtaket, da de registrerer at to andre organisasjoner alt har sendt inn klage til kommunen.

– Europas mest høylytte

HAKKEPAUSE: Hakkespetten har søkt tilflukt i et nærliggende tre når NRK kommer på besøk. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Ifølge Store Norske leksikon er den halvmeter lange svartspetten Europas største, og mest høylytte spettefugl.

Trommingen er så kraftig at den minner om maskingeværsalver, som kan høres på en avstand på fire kilometer.

Manisk hakking på bygninger er ikke vanlig svartspett-oppførsel. Det er enkeltindivider som kan plutselig få denne trangen.

Derfor hakker hakkespetten Foto: Geir Sagen Ekspandér faktaboks Hevding av territorium, foregår helst etterjulsvinter og vår.

For å søke etter næring/overnattingsplass. På bygninger mest der det er råteskader, men også på helt nye bygg, da det kan klekkes mange insekter ut fra nytt materiale. Det hevdes at enkelte spetter kan bli lurt til å tro at det er insekter eller maur i veggene pga. statisk elektrisitet som gir vibrasjoner i bygninger. Det rare er at i byggefelt/hyttefelt så blir som regel kun ett hus/hytte rammet av slik skade. Oftest er fargen på bygningen rød!

For å hakke ut reirhull. Skjer både på friske og gamle trær, men aldri på bebyggelse. Kilde: Norsk Ornitologisk Forening

Men det finnes råd. Før helga tok Norsk Ornitologisk Forening turen i Elsfjord kirke. Med seg hadde de to hakkespettfigurer i tre som de fikk lov til å montere på hjørnene i klokketårnet.

– Dette er et gammelt knep. Meningen med figurene er at fuglen skal tro at andre har overtatt reviret. Det har ikke vært flere angrep på kirka etter det, sier Jan Sande i NOF.

HODEBRY: En hakkespett skaper irritasjon i Elsfjord. Foreløpig har den hakket ti hull høyt opp på veggen i klokketårnet. Foto: Ernst Hegdal

Han håper det ikke blir hakkespettjakt i Elsfjord.

– Det er en fantastisk flott fugl, som har vært borte fra kommunen i 40 år. Det er trivelig kar å ha rundt seg.

– Vi jobber for å berge hakkespetten, likevel skjønner vi kirkevergens frustrasjon. Men Vefsn kommune har nok vært unødvendig snar ute med fellingstillatelsen, sier Sande.

Kirkeverge Ernst Johan Hegdal vil gi tiltaket noen dager for å se om figurene har en avskrekkende effekt før fellingstillatelsen blir iverksatt.

– Tror Vefsn må snu

På en uke har en hakkespett hakket ti hull i klokketårnet i Elsfjord kirke i Vefsn. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Norges Miljøvernforbund tror kirkevergen skal få problemer med å sette fellingstillatelsen ut i livet.

– Det vil ikke ta seg ut å skyte på kirkelig grunn. Det virker ikke som de ivaretar kirkegjengernes interesser her, sier Trygve W. Moxness i Norges Miljøvernforbund.

Han tror kommunen vil endre vedtaket sitt.

– Det er flere brudd på forskriften. Det tror jeg de skjønner selv. Hele saksbehandlingen vitner om hastverksarbeid. De har nok trodd dette skulle forbigås i stillhet.

Vefsn kommune er pliktig til å behandle klagene. Dersom klagerne ikke får medhold, blir klagene sendt videre til Fylkesmannen.

Også NOAH klager på fellingstillatelsen på den fredete fuglen.

– Fugler skal ikke skytes så fort noen irriterer seg. Denne saken viser at skyting er førstevalg for flere grunneiere og kommuner, sier veterinær og leder Siri Martinsen i NOAH.

Videre sier organisasjonen at de ønsker at verken private eller kommuner skal ha rett til å avgjøre om fredede dyr skal skytes.

IRRITERT: – Nok er nok. Vi kan ikke skifte ut hele bordkledningen, sier kirkevergen. Nå har han fått fellingstillatelse til å skyte den fredete fuglen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Til NRK sier landbruksavdelingen i Vefsn kommune at de har mottatt to klager på fellingstillatelsen. Klagene skal nå behandles på ordinært vis. Kommunen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.