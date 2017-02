To innbrudd i natt

Politiet rykket ut til et innbrudd i Kjøpsvik i natt. De to innbruddstyvene hadde knust en rute og tatt seg inn i en bolig. Begge personene fortlot huset før politiet kom. En frisørsalong i Mo i Rana er også utsatt for innbrudd. Det blir foretatt åstedsundersøkelse på begge stedene, opplyser politiet. De ønsker tips i sakene.