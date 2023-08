– Vi var på vei mot Mosjøen og kjørte pent og pyntelig nedover. Vi syntes det blåste veldig, og vi så at vinden pisket i Mjåvatnet, sier Bente Marie Hasaas.

Hun og ektemannen Edgar var tirsdag på vei hjemover mot Hønefoss etter en ferietur i nord da vinden tok tak ved Mjåvatnet nord for Mosjøen.

– Vi slakket farten veldig, men det kom et vindkast som tok tak i campingvogna og blåste den vekk, forteller Hasaas.

– Da var det natta for den campingvogna, mens bilen ble stående inn i motgående kjørefelt.

Politiet brukte heftige ord da de beskrev hendelsen.

Bente Marie Hasaas og Edgar Hasaas har hatt en fin ferie i Nord-Norge. Foto: Privat

– Østavinden tar veldig godt akkurat der. Vinden har tatt tak i to campingvogner og blåst dem av veien. Den ene campingvognen er det bare rammen igjen. Den har gått i oppløsning etter at den veltet, fortalte operasjonsleder Ivar Bo Nilsson da NRK var i kontakt med han kort tid etter uhellet.

For campingvogna til familien Hasaas var ikke den eneste som fikk medfart.

Campingvognen som kom kjørende bak dem så at campingvognen til ekteparet ble tatt av vinden, og akkurat da tok vinden også tak i hans campingvogn.

– Men han hadde en tyngre bil og vogn enn oss, så den campingvognen gikk bare rundt på taket.

Foto: Stian Forland / Helgelendingen

– Det ble ikke noe skade på noen av bilene da, men vognene er jo totalvraket begge to, sier Edgar, som innrømmer at de kanskje burde tatt enda mer forholdsregler enn de gjorde.

Etterlyser skilting

– Man skal lytte til værmeldingen når kasta meldes. Når det står mellom 18–19 i kasta, burde det ikke bare ringe én bjelle, men et helt kirketårn, sier Edgar.

Tirsdag kveld har de tatt inn på hotell i Mosjøen. Ekteparet forteller at der har hotellet forsøkt å plante noen trær for å danne en buffer mot vinden.

Det er nemlig ikke sjelden at slike hendelser forekommer i Nordland.

Tidligere i sommer fikk noen franske turister seg en overraskelse da vinden tok tak i bobilen deres.

– Det burde vært et voldsomt skilt hvor det var bilde av en vindpølse og som opplyste om at strekningen er utsatt for mye vind, mener ekteparet.

Den andre vognen ble vridd rundt i hengerfestet på bilen og dro den over i motsatt kjørebane før vognen til slutt havnet på taket. Foto: Politiet

– Da hadde vi jo dratt i håndbrekkene og sagt at her kjører vi ikke en meter når det er slik vind og skilting.

De legger til at dette er småtterier sammenlignet med hva andre utsettes for med uværet «Hans» lenger sør i landet.

Vurderer å flytte bilen

– Der ligger jo hus og hjem ut i elva, sier Edgar.

– Dette er en campingvogn. Vi får en ny en hvis vi ønsker det, så det er ikke noe problem. Det er verre om det er hus eller hytte som man har litt følelser for, legger Bente til.

– Men vi sitter og ser ut av vinduet nå, og det blåser noe innmari her, sier Bente

– Ja, jeg lurer kanskje på om ikke jeg skal flytte bilen, jeg, den står jo ved et tre, svarer Edgar.

– Ja, det hadde vært kremen det, hvis et tre hadde ramlet oppå bilen nå, sier Bente og ler.

Her ble de to campingvognene tatt av vinden torsdag ettermiddag.