To av tre nordlendinger er bekymret for økte renter

Halvparten av norske låntakere sier de er bekymret for høyere rentekostnader, ifølge Opinions samfunnsmonitor.

Det skriver NTB i en pressemelding.

Fire av ti av de som ikke har boliglån oppgir at de er bekymret for økte rentekostnader.

Nordlendinger bekymrer seg mest.

To av tre (67 prosent) med boliglån i den nordligste landsdelen bekymrer seg for økte rentekostnader.

– Både Tromsø og Bodø har mange boliger som står usolgt, noe som vanligvis indikerer en mulig nedgang i boligprisene i tiden som kommer, sier Tove Botnen, som er ansvarlig for Opinions samfunnsmonitor.

Det kan gjøre det nødvendig å selge boligen.

– Hvis rentekostnadene blir for høye for folk, kan dette resultere i at enkeltpersoner blir nødt til å selge sine boliger i et marked som allerede har overskudd av tilgjengelige boliger, poengterer Botnen.

Kvinner bekymrer seg mer enn menn.

– Seks av ti kvinner med boliglån oppgir at de er bekymret for økte rentekostnader. Dette kan skyldes at kvinner tjener noe mindre enn menn. Vi vet også fra andre undersøkelser at kvinner generelt er noe mer bekymret enn menn, sier Botnen.

Beregninger NTB har fått gjennomført, viser at økte renter og prisvekst de siste tre årene har påført en norsk gjennomsnittsfamilie nesten 160.000 kroner i økte utgifter.

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år på 1000 personer. Undersøkelsen ble gjennomført via telefon i uke 35.