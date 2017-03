To år etter fusjon: Mener Tromsø bryter avtale

1. Styret har en ambisjon om at miljøet ved campus Harstad skal utvikles og styrkes, med sikte på et mer omfattende fagtilbud innen vernepleie, sikkerhet og beredskap. Organisering av miljøet, inklusiv vurdering av fakultetsstatus avhenger av den framtidige organiseringen av UiT Norges arktiske universitet. Styret ber om at en plan for reorganiseringsprosess av UiT Norges arktiske universitet fremmes i løpet av våren 2016.

2. Økonomi, organisasjons- og ledelsesutdanningene med tilhørende ansatte ved Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad legges til Handelshøgskolen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

3. Utdanningene innenfor sykepleie med tilhørende etter- og videreutdanninger og ansatte i Narvik og Harstad overføres til Det helsevitenskapelige fakultet og blir en del av Institutt for helse- og omsorgsfag.

4. Det opprettes et Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (ITV-fak) med ledelse fra campus i Narvik. Fakultetet vil ha følgende institutter:

Institutt for industriell teknologi

Institutt for bygg, energi og materialteknologi

Institutt for elektroteknologi

Institutt for datateknikk

Ingeniørutdanningene i arktisk anlegg, automasjon og prosess- og gassteknologi samt forkursene overføres til IVT-fakultetet i Narvik. Det opprettes et midlertidig institutt med de tilsatte som overføres fra IIS i Tromsø i påvente av endelig innplassering i den foreslåtte instituttstruktur ved IVT-fakultetet.

Sikkerhet og miljø, nautikk og luftfartsfag (IIS) organiseres inntil videre i NT-fak.

5. Studiene innen samfunnssikkerhet og beredskap videreføres som i dag med miljøer på alle tre campuser med et felles programstyre, og med intensjon om å samle miljøene på sikt.

Fagmiljøene innen sikkerhet, beredskap og miljø ved dagens HiH overføres midlertidig til HHT og ass instituttleder ved HHT på campus Harstad gis et spesielt ansvar for oppfølging av miljøet. Fagmiljøet ved dagens HiN overføres midlertidig til IHO og ass instituttleder ved IHO på campus Narvik gis et spesielt ansvar for oppfølging av miljøet.

Styret har som ambisjon å styrke sikkerhet og beredskap som fagområde ved UiT Norges arktiske universitet, og ønsker at det utarbeides forslag for å utvikle dette som et flerfaglig forsknings- og utdanningsområde. Som et bidrag i dette arbeidet etableres det et ekspertutvalg som skal se på den samlede fagporteføljen innen samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap. Utvalget gis frist til 1. juni 2016.

I lys av plan for reorganisering av UiT (jfr. pkt. 8) skal man vurdere nærmere organisering av nautikk, luftfartsfag og BA i samfunnssikkerhet og miljø og BSc i sikkerhet og miljø, ingeniør.

6. Vernepleie innplasseres midlertidig som enhet på nivå 2 og leder av utdanningen inngår inntil endelig organisatorisk innplassering er avklart, på "ledernivå 2" i organisasjonen. BA i barnevern ved Høgskolen i Harstad med tilhørende ansatte legges til Finnmarksfakultetet. Styret vil vedta en plan for å styrke fagmiljøet i sosialfag og vernepleie ved UiT Norges arktiske universitet. Det nedsettes et ekspertutvalg som skal gi forslag om hvordan forskning og studier på dette flerfaglige fagfeltet kan styrkes ved universitetet. Utvalget gis frist til 1.juni 2016.

7. Avdeling for IT organiseres i 5 seksjoner og stab. Følgende seksjoner opprettes:

Brukernær IT-støtte

Digitale utdanningstjenester

Digitale forskningstjenester

Systemutvikling og arkitektur

Grunntjenester

8. Organisasjon