På en fylkesvei i Dalbotn på Sør-Helgeand ble arbeidet med å asfaltere strekningen akkurat satt i gang.

Første etappe i jobben startet søndag 9. juni, og skal etter planen være ferdig innen slutten av arbeidsuka.

Det kan se ut til å bli et hårete mål. En usjenert gjest har nemlig lagt eggene sine i veikanten.

Like ved busken i veiskulderen kan man skimte en tjeld som sitter og ruger på eggene sine. Hannen og hunnen veksler på å ruge eggene i 27 dager. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Full stans

Tjelden er blant de aller første trekkfuglene som ankommer Norge om våren. Egglegging skjer normalt i siste halvdel av mai.

– Da vi oppdaget eggene var det første vi tenkte at vi må ta hensyn til at tjelden får ro til å ruge og få ut ungene sine.

Det forteller Inga-Loise Sætermo Veivåg i Nordland fylkeskommune, som er byggeleder for veiprosjektet til NRK.

Det var Brønnøysunds Avis som først omtalte saken.

Tjeld Ekspander/minimer faktaboks Vadefugl i gruppa tjelder.

Fuglen er i hovedsak hvit under og svart på oversiden. Den har et langt, rødt nebb, rosafargede ben og røde øyne.

Tjelder er hovedsakelig trekkfugler.

Det anslås at det er mellom 30.000 og 50.000 par i Norge, som nesten utelukkende hekker ved kysten.

Allerede i slutten av februar kan tjelden være tilbake, og er dermed en av de tidligste fuglene som ankommer om våren.

Tjelder hekker for første gang når de er fire år gamle, men er i stand til å hekke opptil 36 års alder. Oftest er de monogame, men iblant fins hanner som har to hunner.

Hannen og hunnen veksler på å ruge eggene i 27 dager. Eggene er grå eller gulbrune, med mørke flekker som gjør dem vanskelige å se på bakken.

Tjelden lever først og fremst av muslinger, som den åpner ved å hakke i stykker skallet. Kilde: Wikipedia om tjeld

Byggelederen forteller at hun aldri var i tvil om å stanse asfaltarbeidet.

– Dette er vi helt nødt til å gjøre. Vi tar det på alvor i alle fall, og sjekker hvilket ansvar vi har. Vi er fullt klar over at dersom eggene først er lagt, kan de ikke flyttes.

Inga-Louise Sætermo Veivåg fikk overrakt både blomster og konfekt fra Steve Saltermark for å ta hensyn til tjeldparet og de tre eggene. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Ifølge Store Norske leksikon veksler hannen og hunnen på å ruge eggene i 27 dager.

Tida som er igjen før ungene klekkes skal fuglene få i ro og mak, sier Veivåg.

I mellomtiden har byggelederen funnet på noe lurt.

– Vi har snudd oss om og funnet andre løsninger. Nå asfalterer vi før og etter der tjelden holder til, også har vi endra litt på hvilken retning vi legger asfalten, forklarer Veivåg.

Her står asfalt-bilene som venter på at tjeld-ungene skal bli klekket. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Fem dager i uka blir store mengder asfalt levert via sjøveien.

– Det kommer 750 tonn med asfalt i døgnet. Slik det ser ut nå skal vi få ut de tonnene vi har tenkt, i alle fall hvis tjelden er ferdig med å ruge snart.

Hit, men ikke lenger. Det siste veistykket skal fullføres når ungene er klekket. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Fikk en liten oppmerksomhet

Asfalteringstansen i Brønnøy har ikke gått upåaktig hen i ifuglekretser.

Veivåg har nå fått en liten oppmerksomhet som takk for at hun har tatt hensyn til fuglelivet sør på Helgeland.

– Det at et såpass stort veiprosjekt som dette tar slike hensyn og gjør justeringer i sine planer for å verne om et tjeldpar som ruger ut sine tre egg, det er ganske enestående, jubler Steve Saltermark fra BirdLife avdeling Sør-Helgeland.

Tjeld har status som nær truet. Det anslås at det er mellom 30 000 og 50 000 par i Norge. Dette bildet er fra Lurøy i Nordland. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Han tror ikke Nordland fylkeskommune trenger å vente så altfor lenge før de kan fullføre asfalteringen.

– Jeg antar at i løpet av en ukes tid så vil rugetiden være over, og at ungene klekker, avslutter Saltermark.

