Ekstremvær i Norge: – Man må forberede seg oftere på dette

Oppvarming Verden + 1°C CO₂ i atmosfæren Verden + 0,6 % Les mer om klima

Vinden uler. Regnet høljer. Og trær henger på halv tolv.

Det går mot vinter og med den kommer også villere vær.

– Vi har ute kulingvarsel på sterk kuling i Lofoten og i Nordland, og det er en viss fare for at det også blir sterk kuling i Salten, sier Gunnar Noer, vakthavende meteorolog på Meteorologisk institutt.

I løpet av vintersesongen kommer det til å skje flere ganger, forsikrer meteorologen.

– På kysten både i Nordland, Troms og Finnmark skal det ikke mye til før det blir stiv kuling og mer enn det.

Slik kan det se ut når vinden røsker til i Stamsund i Vestvågøy, Lofoten. Videoen er fra fjorårets vårstormer. Du trenger javascript for å se video. Slik kan det se ut når vinden røsker til i Stamsund i Vestvågøy, Lofoten. Videoen er fra fjorårets vårstormer.

Høst- og vinterstormer er ikke noe nytt. Men de kan bli heftigere i årene som kommer.

– Vi vet jo at klimautfordringene vil gjøre at det blir mer og oftere ekstremvær, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS).

– Man må forberede seg oftere på dette, rett og slett.

Les mer om hva du bør gjøre, nederst i saken.

– Rekordene slås oftere

Denne helga er det i nord og sør man må forberede seg på mest vær.

– Nord-Norge blir preget av nordlig vind fra arktisk. Lengst sør, på Vestlandet og Sørlandet, får vi et annet lavtrykk. Der vil det bli en hel del regn fra Stadt og sørover, sier vakthavende meteorolog Gunnar Noer.

TYDELIG I ARKTIS: Vakthavende meteorolog Gunnar Noer i Tromsø sier at det foreløpig er i Arktis vi tydeligst ser at ekstremværrekorder blir slått. Foto: Meteorologisk institutt

Trøndelag blir sannsynligvis værvinneren denne helga, mens på Svalbard bør man finne frem både skjerf og lue. Der kan det bli ned mot 15 minusgrader.

– Siden sola er nede blir det som en stille, kald vinternatt.

Men stille vær er i ferd med å bli sjelden kost på Svalbard. Det er et av stedene hvor ekstremvær gjør seg mer gjeldende.

– Nå ser vi det mest tydelig i Arktis, på Svalbard og ishavsøyene. Der slås rekordene oftere enn tidligere og med større margin enn man er vant til, sier Noer.

Eldre flinkere enn unge

Og nettopp fordi ekstremvær blir vanligere har DSB denne uka arrangert Egenberedskapsuka 2021.

Målet er at innbyggerne i norske kommuner skal bli bedre forberedt på å klare seg selv i ulike kriser.

– Det gjelder mat, det gjelder vann, og det gjelder å ha batterier på en radio hvis strømmen går, for å få informasjon. Og å ha alternative varmekilder. Sånne ting må vi bli bedre på, sier direktør i DBS Elisabeth Aarsæther.

MÅ FORBEREDE OSS: Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener vi må være forberedt på mer ekstremt vær. Foto: Privat

Men det finnes de som er flinkere enn andre.

– De aller flinkeste til å ta vare på seg selv i en krise, er de som er eldst av oss. For de har opplevd hardere tider enn mange oss andre.

– Men er ungdommen naive?

– Er det noe jeg ikke tror ungdomsgenerasjonen er, så er det naive. De har fått hele klimautfordringen og terrortrusselen i fanget, men Norge er et fantastisk land hvor vi har blitt forskånet for veldig mye.

Hva bør du gjøre i møte med heftig uvær? Her er ekspertenes beste tips til egenberedskap:

Sikre løse gjenstander

Løse gjenstander kan skape farlige situasjoner. Hvert år er det flere trampoliner som legger ut på tur i kastevindene. Derfor må løse gjenstander tas innendørs, eller bindes fast. Dette er også viktig for bedrifter som har utendørs materiell.

LØSE GJENSTANDER: EN trampoline havna på et tak på Høle i Sandnes tidligere i høst. Foto: Frank Jarle Holmen

– Det jeg tenker er det aller viktigste, er å sikre løse eiendeler. Det kan forårsake stor skade. Og da spesielt trampoliner. Når vinden tar tak i trampoliner kan den flyve både høyt og lavt.

Det sier Therese Nilsen, skadeforebygger i forsikringsselskapet Fremtind.

Sørg for egenberedskap

Hvis strømmen går, en bro raser eller veien til hjemmet ditt blir sperret, må du kunne klare deg selv i minst tre dager, ifølge DBS. Lad mobilen i forkant av stormen. Ha lommelykt tilgjengelig. Og ekstra batterier. Hvis du er helt avhengig av strømforsyning – sørg for å få på plass strømaggregat i tide.

Eksempel på beredskapslager: Ekspandér faktaboks 9 liter vann per person (Les også: Slik lagrer du vann)

To pakker knekkebrød per person

En pakke havregryn per person

Tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person

Tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person

Noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade

Medisiner du er avhengig av

Ved-, gass eller parafinovn til oppvarming

Grill eller kokeapparat som går på gass

Stearinlys, lommelykt med batterier eller parafinlampe

Fyrstikker eller lighter

Varme klær, pledd og sovepose

Førstehjelpspakke

Batteridrevet DAB-radio

Batterier, ladet batteribank og mobillader til bilen

Våtservietter og desinfeksjonsmiddel

Tørke-/toalettpapir

Litt kontanter

Ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/rødsprit til oppvarming og matlaging

Jodtabletter ved atomhendelser Kilde: Sikkerhverdag.no

Sjekk at bil og båt står trygt

Kan bilen stå i en garasje, er det fint. Hvis ikke, sørg for at ikke bil og campingvogn står i nærheten av trær eller master som kan velte.

Båten må fortøyes ekstra godt. Flytt eventuelt båten til annet sted som ikke er så utsatt for den varslede vindretningen.

– Båten bør man være helt sikker på at er veldig godt fortøyd. Har du ikke mulighet til å sjekke dette, ring en venn eller en nabo.

Denne campingvogna fikk et ublidt møte med uværet som traff Offersøybrua i Lofoten i sommer. Foto: DINA DANIELSEN/ NRK

Se opp for løse taksteiner

Rens takrenner for blader og lignende. Har huset flatt tak må alle sluk være åpne.

– De største skadene er hvis tak løsner, eller hvis trampoliner forårsaker skader på hus og biler. Eller skader mennesker som oppholder seg utendørs, sier Nilsen.

Og når takstein og bygningsplater flakser i vinden, er det tryggest å ikke bevege seg ute. Tiltak for å berge gjenstander må ikke skje der det er fare for personskade.

Unngå vannskader

Alle vinduer bør være stengt under en storm. Spesielt på loft og i kjelleren. Se også etter en mulighet for å lede vekk overflatevann fra bygninger som kan oversvømme kjellere.