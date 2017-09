Tiltaltes datter: – Har alltid vært redd faren min

Den første av fire søstrene som skal ha blitt utsatt for overgrep av sin far og to brødre, fortsatte sin forklaring i Alstahaug tingrett i dag. Datteren, som i dag er voksen, forklarte at overgrepene hun skal ha blitt utsatt for, startet mens hun ennå gikk på barneskolen.

Hun fortalte hun at hun alltid hadde vært redd sin far, som også er tiltalt for psykisk og fysisk mishandling av familien.

– Søsteren min slettet meldinger mellom oss på Messenger fordi hun var redd for at faren vår skulle finne dem.

Faren som er i 50-årene og hans to sønner i 20-årene fra Helgeland er tiltalt for overgrep mot totalt fire mindreårige søstre. To sønnene er også tiltalt for overgrep og besittelse av fremstillinger som seksualiserer barn. 70 vitneavhør er gjennomført i forbindelse med overgrepssaken på Helgeland og hele 49 vitner er innkalt i den seks uker lange rettssaken.

Spurte om detaljer

Den hovedtiltale faren erklærte ikke straffskyld etter tiltalen. Farens forsvarer Christian Wiig stilte spørsmål om når de påståtte overgrepene startet, hvor de skjedde og hvilke detaljer hun husket.

– Var det noen gang andre mennesker som så hva som foregikk, spurte Wiig.

– Nei, svarer fornærmede, som heller ikke kunne huske når faren gjorde sine første tilnærmelser.

Men hun er sikker på at det var startet da hun var 11 år.

– Det var startet der vi bodde fra jeg var nesten 12 år. Det er der jeg har de verste minnene fra, og det var der det ble intensivt.

– Hvorfor sa du ikke nei til å gå inn på soverommet hans, spurte farens forsvarer.

– Jeg er ikke flink til å si nei, han brukte samvittigheten min mot meg. Han sa at dersom jeg fortalte, så ville mor bli så lei seg at hun ville ta livet sitt og barnevernet ville komme å ta søsknene mine, forklarte kvinnen.

Har ingen kontakt med foreldrene

OVERGREPSSAK FOR LUKKEDE DØRER: 70 vitneavhør er gjennomført i forbindelse med overgrepssaken på Helgeland og hele 49 vitner er innkalt i den seks uker lange rettssaken. Mishandlingen av familien skal ha foregått fra slutten av 80-tallet, frem til saken ble anmeldt i 2016. Foto: Frank Nygård / NRK

Kvinnen er i dag gift og har egne barn. Etter at hun fortalte ektemannen hva hun hadde blitt utsatt for, har han hatt problemer med å forholde seg til faren, og at hun reiste hjem på besøk.

Først i august 2016 mottok politiet den første anmeldelsen av seksuelle overgrep mot datteren var hun var åtte til hun var 16 år.

– Jeg reiste ikke hjem for å treffe min far, men mine søstre. Traff jeg ham, lot jeg som om det ikke har skjedd noe, jeg tok på meg en fasade.

Kvinnen har ingen kontakt med foreldrene sine i dag.

– I perioder der jeg har det tungt slutter jeg å spise, sier hun.

Det er satt av seks uker til saken, som har en strafferamme på over seks års fengsel.