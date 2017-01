Seks leiligheter ble totalskadd i brannen som oppsto i rekkehuskomplekset i Narvik natt til 30.oktober 2015. Mannen i 20-årene mistet også sitt eget hjem i den kraftige brannen.

Etterforskningen viste at tørrkoking var årsaken til brannen og at den raskt spredte seg til naboleilighetene. Tirsdag møtte småbarnsfaren i retten, tiltalt for å ha opptrådt grovt uaktsomt da han sovnet mens han varmet opp tåteflasker til desinfisering.

Våknet av at leiligheten var svart

I retten erkjente han straffskyld i å ha opptrådt uaktsomt, men ikke grovt uaktsomt.

I dag ga han sin forklaring på hva som skjedde denne natta.

Advokat Geir Olav Pedersen er mannens forsvarer. Foto: Bente H Johansen

– Sent om kvelden tok jeg noen tåteflasker i en kasserolle med vann for å desinfisere dem, slik at det skulle være klart til morgenen. Jeg satte meg i sofaen, mens jeg ventet på at det skulle koke. Det neste som skjer er at jeg våkner av at det er helt sort rundt meg.

Han fikk varslet samboeren og med babyen innpakket i en dyne berget de seg ut av den brennende leiligheten. Småbarnsfaren springer så inn igjen for å hente mobilen, slik at de får ringt brannvesenet. Deretter løper han fra dør til dør for å varsle naboene i boligkomplekset.

– Jeg sa at det brant og at de måtte komme seg ut.

– Forferdelig å få skylden for å ha ødelagt andres minner

Da brannvesenet kommer til stedet, starter et intensivt slukkingsarbeid, men rekkehuskomplekset får likevel omfattende skader. Totalt blir seks leiligheter totalskadd, femti personer blir evakuert og verdier for 13 millioner kroner går tapt. Ingen ble alvorlig skadd, men seks familier ble husløse.

I retten i dag forklarte mannen at tiden etter brannen har vært tung.

– Det å få skylden for å ha ødelagt minner og eiendeler til andre, har vært ganske forferdelig. Jeg har opplevd å stå på butikken og bli kalt idiot. Det føles ikke noe bra.

I utgangspunktet ble mannen først siktet for fremkalling av fare for allmennheten, med en strafferamme på opptil 21 års fengsel. Det er statsadvokaten som nå har vurdert påtalespørsmålet og tatt ut en mildere tiltale med en strafferamme på inntill 3 års fengsel.

I retten fikk han spørsmål om hva han tenker om at han kan havne i fengsel.

– Det føles ikke noe bra. Jeg har to barn og jeg ønsker å kunne være der for dem.