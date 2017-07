Tiltalt for sex med mindreårig

Det var i januar det ble kjent at en polititjenestemann i Nordland politidistrikt var siktet for gjentatt seksuell omgang med ei jente under 16 år. Politimannen ble umiddelbart suspendert og tatt ut av tjeneste. Nå har statsadvokaten i Nordland tatt ut tiltale mot politimannen, skriver Avisa Nordland.