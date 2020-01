Jan Helge Johansen og samboer Elisabeth Sjøvoll var på vei langs kaia ved havnepromenaden da de ble oppsøkt av den nå tiltalte 54-åringen som hadde med seg en pistol.

Ifølge tiltalen skal tiltalte ha skutt Johansen i låret, for deretter å ha rettet pistolen mot Johansen mens han lå på bakken og ba for sitt liv.

Ifølge tiltalen skal han sagt flere ganger at han skulle drepe eller henrette Johansen.

Flere forsøk på å skyte

Han trakk av flere ganger med våpenet rettet mot Johansen, men våpenet kilte seg slik at skudd ikke gikk av. Johansen flyktet deretter ved å rulle seg utfor kaikanten, står det i tiltalen fra Statsadvokaten i Nordland.

Tiltalte har en relasjon til begge de fornærmede i saken.

Elisabeth Sjøvoll og Jan Helge Johansen sto midt i dramaet. Foto: Ronny Nilsen / Aurora Borealis

Det er en alvorlig tiltale som foreligger mot den tidligere FN-soldaten. Strafferammen for drapsforsøk er fra 8 til 21 års fengsel. Etter endringene i straffeloven i 2010, har også høyesterett skjerpet straffene for grove forbrytelser.

Aktor i saken er statsadvokat Thor Erik Høiskar Foto: John Inge Johansen / NRK

Aktor i saken, statsadvokat Thor Erik Høiskar sier at de skal så godt som det er mulig bevise punktene i tiltalen for Lofoten tingrett denne uken.

Voldsutøvelse

Del to av tiltalen omfatter vold mot Johansens samboer, Elisabeth Sjøvoll.

Hun skal ha gått imellom for å hindre ytterligere skudd mot kjæresten som lå nede.

Tiltalte skal da ha slått henne til bakken. I tillegg skal det tidligere samme høst ha kommet til håndgemeng mellom de samme tre involverte, da tiltalte skal ha slått ned Sjøvoll og Johansen grep inn for å hindre ytterligere vold.

Det resulterte i at 54-åringen tok kvelertak på Johansen og holdt grepet så lenge at han ble svimmel, ifølge i tiltalen.

– Saken har vært etterforsket av politiet i Svolvær, og de har hatt Kripos til å analysere våpenet og magasinene som ble brukt ved hendelsen, sier Høiskar, og forteller at det er et tjuetalls vitner som skal føres for Lofoten tingrett.

Jan Helge Johansen måtte opereres i venstre lår, og har tilbrakt lang tid på sykehus etter skyteepisoden. Foto: Ronny Nilsen / Aurora Borealis

Ikke drapsforsøk

Siktedes forsvarer sier at tiltalte ikke erkjenner straffskyld for drapsforsøk.

– Han bekrefter de faktiske forhold, at han har skutt – men han hadde ikke til hensikt å drepe, sier advokat Mette Yvonne Larsen.

Tiltalte forsvares av advokat Mette Yvonne Larsen Foto: Nadir Alam / NRK

Tiltalte har satt i varetekt i 8 måneder, og deretter hatt oppholdsforbud i Vågan kommune.

– Det har vært tøft for ham. Han har vært avsondret fra familie, venner og nærmiljø sier advokat Larsen. Dette er en ulykksalig hendelse for alle, også for de fornærmede, sier hun.

– Hvordan kan et skudd mot en annen ikke være drapsforsøk?

– Han har bakgrunn som soldat, og hadde han hatt den hensikten som statsadvokaten mener, hadde han ikke skutt i låret. Det har vært en konfliktfylt historie som ligger til grunn, men tiltalte sier at psykisk sett var ikke seg selv da disse tingene skjedde, sier Larsen.

Det er satt av seks dager til saken i Lofoten tingrett. Den siste rettsdagen med prosedyrer blir av tekniske grunner lagt til tingrettens lokaler i Bodø.