Tiltalt for drap og babyvold: – Forsto ikke rekkevidden av sine handlinger

I dag startet rettssaken i Alstahaug tingrett mot en mann i 30-årene som er tiltalt for drap på sitt eget spedbarn.

Ifølge tiltalen skal faren ha ristet sin tre måneder gamle datter, slik at det oppsto blødninger i hodet og omfattende skader i hjernevevet. Faren var alene med barnet da skadene oppsto.

Familien fra Nordland var på besøk hos slekt i Oslo i jula 2017, da barnet ble akutt skadet og fraktet til Ullevål sykehus. 7. januar 2018 dør jenta av skadene. På sykehuset ble det konstatert at skadene på barnet ikke var forenlige med fars forklaring om hendelsesforløpet.

Sykehuset varslet da politiet, og faren ble pågrepet og siktet for grov mishandling i nære relasjoner.

Da rettssaken startet i dag, erkjente ikke den drapstiltalte mannen straffskyld. Aktor Erik Thronæs sier det handler om å finne ut om mannen har gjort dette med vilje.

Aktor Thronæs sier det finnes lite rettspraksis når det kommer til dødelig vold mot spedbarn. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Nå skal vi se hva han selv forklarer i retten og høre hva vitnene forteller. Spørsmålet er om tiltalte har handlet med forsett. Er det overveiende sannsynlig at han forsto at alvorlig hodeskade og død kunne bli følgen av den handlingen han foretok, sier aktor.

– Forsto ikke rekkevidden

Ifølge mannens forsvarer Svein Holden forsto han ikke rekkevidden av sine handlinger. Den tiltalte mannen er lettere psykisk utviklingshemmet, noe forsvareren sier kan være et viktig punkt under rettssaken.

– Han erkjenner han å ha forvoldt skadene som førte til at barnet døde, men at han ikke forsto at død ville bli følgen. Etter å ha gjennomført bevisførselen, er det opp til retten å avgjøre hva tiltalte burde skjønt, sier Holden.

Ifølge aktor Erik Thronæs vanskelig å føre bevis i saker som omfatter babyvold.

– Det er veldig krevende saker bevismessig, og når barna er så små som i dette tilfellet, har vi ingen som kan fortelle oss hva som har skjedd. Nå døde også dette barnet, sier aktor.

Ifølge mannens forsvarer er det en ytterst krevende situasjon for tiltalte å møte i retten.

– Men han er innforstått med at dette må han gjennomføre.

Tiltalt for å ha mishandlet stedatter

Aktor Erik Thronæs og mannens forsvarer Svein Holden i Alstahaug tingrett. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

I tiden før dødsfallet hadde faren ved flere anledninger ristet datteren, og mannens stedatter var ved en eller flere anledninger vitne til at han ristet den lille jenta, ifølge tiltalebeslutningen

Mannen i 30-årene er i tillegg tiltalt for å ha dyttet samboerens datter slik at hun falt og begynte å blø neseblod, samt for å ha krenket henne verbalt.

I retten i dag ble det spilt av et videoavhør med stedatteren, hvor hun forklarte hva hun hadde opplevd.