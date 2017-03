Tiltalt for å ha dopa ned og valdteke si eiga dotter

– Dette er kanskje den mest alvorlege saka eg har handtert som statsadvokat i Nordland, seier Thor Erik Høiskar.

Den tiltalte, ein mann i 40-åra frå Helgeland, skal møte i retten 27. mars, og risikerer opp mot 21 år i fengsel.

Han er blant anna tiltalt for å ha dopa og valdteke si eiga dotter, for produksjon og deling av barneporno og for seksuelt overgrep på ein hund.

– Han risikerer sjølvsagt ei veldig lang straff, seier statsadvokaten.

ALVORLEG: Statsadvokat Thor Erik Høiskar ser alvorleg på saka, og seier det er ein av dei mest alvorlege han har sett. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Fleire lovbrot

Tiltalen er teken ut av Statsadvokatane i Nordland, og mannen er tiltalt for ei rekke forskjellige lovbrot.

I følgje tiltalen skal mannen: Ekspandér faktaboks Ha gjeve dottera, som då var under ti år gamal, sovemedisin og hatt seksuell omgang med ho medan ho ikkje var medviten. Dette skjedde i 2009 og 2010.

Ved fleire høve ha teke bilete av overgrepa og delt desse over internett. Ved eitt høve lét han ein tredje person følgje overgrepa i sanntid via video.

Ha betalt personar i utlandet for å forgripe seg på sine eigne born, medan tiltalte fylgde med over internett. Borna var mellom eitt og ti år. Dette skal ha skjedd over fire år.

Ha eigd, delt og produsert over 6 625 bilete og 71 videoar av seksuelle overgrep mot born eller framstilling av dette.

Ha delt krenkande bilete av kvinna han då var gift med.

Ha hatt seksuelle handlingar med eit dyr, då han fekk ein hund til å sleike kjønnsorganet hans. Han er då tiltalt for brot på dyrevelferdslova.

Ha fått born mellom 14 og 16 år til å utføre seksuelle handlingar med seg sjølv medan mannen følgde med over telefon.

Strafferamma på overgrepa mot dottera er på inntil 21 år i fengsel.

Mannen skal møte i Rana tingrett 27. mars, og det er sett av seks dagar til saka.

– Det tek lang tid å gå gjennom bevisa, me har mellom anna fleire tusen bilete, difor treng retten god tid, seier statsadvokat Høiskar.

Kan vere knytt til Dark Room

I fjor haust omtalte fleire media politiet sin «aksjon Dark Room». Det var ei storstilt avsløring av eit pedofilinettverk, der politiet rulla opp ei sak mot over 50 menn i alle aldrar og samfunnslag.

Operasjon «Dark Room» Ekspandér faktaboks Minst 51 personar er involvert i nettverka som Vest politidistrikt rullar opp.

Fleire av dei er sikta for å ha delt bilete og video av grove overgrep mot born heilt ned i spedbornsalder, og nokre er også sikta for fysiske overgrep.

Databeslaget er på 150 terabyte, tilsvarande 35.000 DVD-platar, og er såleis eit av dei største beslaga i norsk historie.

Opprullinga starta på Bergen politistasjon i 2015. Ein 22 år gammel mann blei meld for seksuell omgang med ei jente på 14 år.

I etterforskninga av denne saka oppdaga politiet chattar i fleire aktive nettverk på det såkalla mørke nettet, stader på internett der aktørar tilsynelatande har kunnet opptre anonymt og utan å kunne bli spora.

Helgelendingen var ikkje ein av dei 51 mennene i saka som blei rulla opp i haust, men kan likevel ha vore knytt til saka.

– Har denne tiltalen noko å gjere med operasjon Dark Room?

– Denne saka er svært lik Dark Room-sakene, svarar Høiskar.

– Men den er ikkje direkte knytt til operasjonen?

– Ja, den er i alle fall i grenseland til å vere tilknytt, seier statsadvokaten.

STORAKSJON: På slutten av 2016 rulla politiet opp store pedofilinettverk i den sokalla "Operasjon Dark Room". Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Har sete lenge i varetekt

Mannen blei arrestert i april i fjor ein annan stad i landet. Han har site i varetekt sidan då, i over elleve månadar. Ifølgje forsvarar tek mannen dette særs tungt.

– Han er langt heimanfrå, og det er ei alvorleg sak. For han er dette ei rein tragedie, sa forsvarsadvokat Erik Lea til NRK i fjor haust.

Mannen har site varetektsfengsla, utan å vere dømt for noko, i snart eitt år. Politiet har lov til å halde ein person varetektsfengsla om dei fryktar for mellom anna tryggleiken til vitne eller bevismateriale. Sjølv om etterforskinga er ferdig i distriktet mannen sit i, blei han framleis halden i varetekt.

– I slike alvorlege saker er det viktig at bevis ikkje vert forstyrra. Difor ser me det som rett å halde han i varetekt, seier aktor i saka, Thor Erik Høiskar.

I Noreg er det inga grense for kor lenge ein person kan haldast i varetekt. Internasjonale menneskerettar seier at saker skal opp for retten etter «rimeleg tid», men dette er ikkje definert nokon stad.