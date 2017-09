Tiltalt far i overgrepssak: – Svært godt vennskap til alle mine barn

Mannen i 50-årene og hans to sønner står tiltalt for overgrep mot totalt fire mindreårige søstre, i saken som begynte i Alstahaug tingrett tidligere denne måneden.

Da utspørringen av faren i dag startet, ble han blant annet spurt om forholdet til sine barn.

Han tegnet da et bilde av seg selv som en rolig person med «svært gode relasjoner» og et «svært godt vennskap til alle sine barn» helt til denne saken kom opp.

Han ble også bedt om å beskrive sine barns personlighet og fremstilte da flere av dem som unge mennesker med «ADHD-liknende psyke».

Nekter for vold

Mannen er tiltalt for både fysiske og psykiske overgrep mot flere av sine barn. Mannen har tidligere erklært at han nekter straffskyld etter tiltalen.

I rettet i dag innrømmet han å ha gitt sine barn fysiske avstraffelser som klaps på rumpa, men nektet for å ha utøvd noen form for vold mot dem.

Han understreket at de fysiske avstraffelsene hele tiden har vært innenfor lovens rammer.

Det er satt av seks uker til rettssaken i Alstahaug tingrett. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Mobbet på skolen

Aktor Erik Thronæs ønsket også å få fram hvordan den tiltalte mannen selv hadde hatt det i oppveksten.

Han fortalte da om kjærlige foreldre som tok godt vare på han, men at han ble utsatt for grov mobbing på skolen som blant annet besto av slag og spark.

Mannen har ifølge seg selv slitt med angstproblemer siden slutten av tenårene, og så ikke for seg at han skulle komme ut i normalt arbeid, før han hadde jobbet med sine psykiske plager over en tiårs periode.

I retten fortalte han i dag også om en periode av livet der det har vært mye «bråk med barnevern og politi».

Omfattende sak

Faren og hans to sønner i 20-årene fra Helgeland er tiltalt for overgrep mot totalt fire mindreårige søstre.

De to sønnene er også tiltalt for overgrep og besittelse av fremstillinger som seksualiserer barn.

70 vitneavhør er gjennomført i forbindelse med saken og hele 49 personer skal vitne i saken. Det er satt av seks uker til saken.