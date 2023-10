Hendelsen skal ha skjedd i et tidsrom i begynnelsen av januar i år på en privatadresse i Nordland.

En mann i 20-årene som på tidspunktet var soldat, ble ifølge tiltalen holdt over en sofa av to menn som var hans overordnede i Forsvaret.

De skal deretter ha dratt ned buksene hans og pisket ham en eller flere ganger på rumpa med en pisk, slik at han fikk synlige merker.

De to mennene er nå tiltalt for brudd på paragraf 59 i Militær straffelov annet ledd.

«For å ha gjort seg skyldig i nogen Lovbrud mot Liv, Kroppe og Helse mot en undergitt eller underordnet, iført militær Dragt»

Det var avisa Bodø Nu som først omtalte tiltalen.

– Det var en lek

Forsvarer for én av de tiltalte, Hilde Grytten Guldbakke, sier at hennes klient mener at det hele var en lek, og at den fornærmede i saken var med på det.

– Han stiller seg uforstående, siden det var en lek. Hvis du tror at det er en lek så har du ikke oppfylt de subjektive straffbarhetsvilkårene.

– Så hans forståelse var at det var en lek?

– Ja.

Advokat Svein Inge Skipnes, som er forsvarer for offiseren i 40-årene, vil overfor NTB ikke kommentere hvordan hans klient stiller seg til skyldspørsmålet.

– Men han vil selvfølgelig møte i retten, samarbeide og gi en forklaring der, sier Skipnes.

– Dypt krenkende

Charlotte Marie Ringkjøb er oppnevnt som den fornærmedes bistandsadvokat.

Hun bekrefter til NRK at han kommer til å fremme et erstatningskrav i forbindelse med saken, og at tiden etter hendelsen har vært belastende.

Charlotte Marie Ringkjøb, bistandsadvokat for den unge mannen som er fornærmet i saken. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Det begynte som en lek, men etter hvert var det ikke det. Det var dypt krenkende og ugreit det som skjedde. Det har vært en tung tid for en ung gutt å stå i, sier Ringkjøb.

Saken går i Salten og Lofoten tingrett torsdag og fredag denne uken.