Tilsto hasjbeslag like etter pågripelsen - måtte vente fire år på dom

– Dette er en sak som burde ha blitt avgjort allerede i 2013. Det er en skandale, mener advokat Rohnny Andersen.

Andersen representerer mannen i 20-årene som sammen med to andre ble pågrepet i en kommune i Nordland i juni 2013. Samtidig beslagla politiet 8,8 kilo hasj.

Drøyt fire år senere er to av de tre nå dømt. I den ferske dommen fra Salten tingrett slår retten fast at mengden hasj kvalifiserer til over to års ubetinget fengsel, men betydelig liggetid gjør at begge har fått samfunnsstraff.

Samtidig får politiet i dommen krass kritikk for ikke å ha avgjort saken langt tidligere.

– Klienten min la i avhør like etter pågripelsen alle kortene på bordet og erkjente straffskyld. Likevel har han måttet vente i fire år, sier Andersen oppgitt.

– Del av et større sakskompleks

Det var daværende Romerike politidistrikt som hadde ansvar for etterforskningen. Politiadvokat i Øst politidistrikt, Camilla Ek Sørensen, var aktor i saken inntil april i år. Hun medgir at det har tatt for lang tid.

Politiadvokat Camilla Ek Sørensen (her avbildet i en annen anledning) forklarer saksbehandlingstiden med at etterforskningen var en del av et større sakskompleks som tok tid å ferdigstille. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Saken var en del av en større etterforskning ved avdeling for organisert kriminalitet på Romerike. Det sakskomplekset tok lang tid å ferdigstille. I tillegg var det begrenset med ressurser på grunn av andre, større saker som ble etterforsket samtidig.

Sørensen påpeker at rettssaken mot de tre er blitt utsatt to ganger tidligere (september 2016 og februar 2017, journ. anm.) fordi enkelte av de tiltalte uteble, til tross for at de var lovlig stevnet.

– Men to av de tiltalte erkjente i avhør straffskyld like etter pågripelsen. Hvorfor kunne ikke de sakene gå som tilståelsessaker?

– Det ble gjort en vurdering på at alle tre sakene skulle opp samtidig på grunn av bevisbildet. Da så vi ikke for oss at det skulle gå så lang tid, sier politiadvokaten og understreker at hun ikke har lest dommen.

– En psykisk påkjenning

Forsvarer Rohnny Andersen er helt uenig i politiets argument, og mener klienten hans i stedet burde fått en tilståelsessak langt tidligere.

Han er samtidig klar på at klienten hans er lettet over endelig å få en avklaring og ikke vil anke dommen.

– Men han unnlot jo å møte til rettsaken som var berammet i vinter. Har ikke han også et ansvar for at dette har tatt tid?

– Han har åpenbart et ansvar for de siste månedene. Hans forklaring er at belastningen ved å gå rundt og vente har vært så stor at han ikke klarte å møte i retten.

NRK har prøvd å komme i kontakt med mannen i 20-årene, uten hell. Hans mor, som ikke ønsker å stå frem med navn, håper saken nå kan få en avslutning.

– Det har vært en psykisk påkjenning både for ham, men også for familien. Han har satt livet på vent så lenge dette har pågått og jeg håper han nå kan få en helt annen oppfølging fremover, sier hun til NRK.