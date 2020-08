Enige om å dekke kost og losji for ansatte i karantene: – Har hatt tøffe diskusjoner med Hurtigruten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det har pågått en diskusjon mellom fagforening og ledelse i Hurtigruta.

Fagforeningen mener ansatte som skal tilbake på jobb fra røde land må få dekt kost og losji under sine 10 dager i karantene.

Ledelsen i Hurtigruten har ment det motsatte.

Inntil nylig: Hurtigruten ombestemte seg, og de ble enige om at kost og losji skal dekkes.

Det forteller hovedtillitsvalgt i Hurtigruten for Sjømannsforbundet, Jørn Lorentzen. Han er glad de endelig ble enige.

– Vi er fornøyde med avgjørelsen. Mange faste ansatte som er bosatt i Sverige har allerede gått i permisjon lenge. Flere har gått flere måneder uten lønn. Da hadde det vært en svært stor utgift for dem å dekke hotellopphold i 10 dager, sier han.

Avtalen er for faste ansatt som er bosatte i rødsoneland. Som for eksempel Sverige.

Hurtigruten MS Roald Amundsen har vært i hardt vær siden det ble påvist smitte om bord og det ikke ble varslet før etter to døgn. Foto: Fabian Ubeda/NRK

– Kom overraskende på

Nå begynner nye diskusjoner. De ansatte får nemlig ikke lønn de 10 dagene i karantene. Men det er neste steg i prosessen.

– Til nå har det vært tøffe diskusjoner. Det kom egentlig ganske overraskende på oss at de ombestemte seg, sier han.

Lorentzen tror det handler om Hurtigrutens behov for flere faste ansatte.

– De har brukt opp de faste ansatte i Norge og de fra land i grønn sone. For å komme i gang med resten av skipene, må flere tilbake på jobb – også de fra rød sone.

Fagforeningen har vært klare på at de ikke ønsker utstrakt bruk av midlertidig ansatte all den tid det finnes faste i for eksempel Sverige som fremdeles er permitterte.

Mener de burde tatt regninga med én gang

Forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund Johnny Hansen sier det er riktig at arbeidsgiver tar regninga.

– For meg er det uforståelig at rederiet ikke tok regninga med én gang, sier Hansen.

Han bekrefter at Hurtigruten og de tillitsvalgte nå er enige om å dekke kost og losji for de faste ansatte som må i karantene.

Johnny Hansen, leder i Norsk Sjømannsforbund. Foto: Norsk Sjømannsforbund

– Det er helt utrolig at de kan holde på sånn, sier han.

Nå skal de følge opp diskusjonen om lønn. Han mener de bør få lønn mens de venter 10 dager i karantene for å komme på jobb.

NRK har ikke lykkes å få en kommentar fra Hurtigruten fredag. Men de bekrefter i en SMS til Jørn Lorentzen at rederiet vil dekke hotellopphold for de ansatte som må i karantene.