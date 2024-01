Det dårlege vêret skapar svært dårlege køyreforhold fleire stadar i dei nordlege og vestlege landsdelane.

E6 over Saltfjellet er no stengt på grunn av uvêr to stader.

Det er fare for mykje regn, vind og kraftig snøfokk over store delar av Nord-Noreg. Foto: Erling Dreyer

E6 ved Nabbvollen i Rana er stengt på grunn av eit vogntog som står fast, melder Vegtrafikksentralen Nord klokka 15:30.

– Kor lang tid berginga vil ta veit vi ikkje, seier Synnøve Lukkassen ved Veitrafikksentralen Nord.

Berginga har begynt, men ifølge trafikkoperatøren kan vêret ha blitt så dårleg når dei er ferdige at dei ikkje kan opne vegen då heller.

Det skal vere fleire vogntog som har problem på E6 sør for Saltfjellet. Fleire køyretøy har sklidd av vegbana, og to vogntog står over vegbana mellom Storvoll og Krokstranda, melder NRK Trafikk. Der er vegen stengt grunna mykje vatn i vegbana.

Statens vegvesen seier at Helgelandsbrua på Fylkesveg 17 kan kome til å stenge på grunn av sterk vind. Foto: Statens vegvesen webkamera

Ferjesambandet på Fylkesveg 17 Jektvik-Kilboghamn i Nordland er innstilt på grunn av sterk vind. Vegvesenet melder på X at dette vil halde fram ut dagen.

Det er også fleire andre fergesamband som er stengt i området.

Også i Finnmark er det trøbbel. Ev69 Skarvåg – Nordkapp er stengt på grunn av uvêret.

På fjellovergangane i Sør-Noreg er det framleis kolonnekøyring på Riksveg 7 over Hardangervidda på grunn av dei utfordrande vêrforholda, og på Fylkesveg 50 mellom Hol og Aurland grunna vêrforholda.

Riksveg 13 over Vikafjellet er stengd grunna fare for snøskred.

Det var på E6 ved Dunderlandsdalen at tre trailarar var involvert i ein trafikkulykke.

Bygder på Vestlandet er isolerte

Fleire bygder på Vestlandet blir isolerte i natt.

Fylkesveg 655 mellom Ørsta og Stranda på Sunnmøre er stengt på grunn av snøskred, melder Vegtrafikksentralen.

Dei rasutsette fylkesvegane til Oldedalen, Lodalen i Stryn kommune er stengt frå klokka 18 i kveld. Vegen til Veitastrond i Luster kommune vart stengd klokka 17.

Snøskredfaren er for stor til at det er trygt å ferdast til og frå bygdene.

Dei kring 200 innbyggarane må vente på ei ny vurdering klokka 10 søndag føremiddag.

Fylkesvegen mellom Sauda og Hellandbygd er også stengt. Det vil bli gjort ei ny vurdering søndag klokka 11.

Anleggsbrakke på avvege stengde bru i Kinn

Laurdag morgon var Riksveg 15 i Kinn stengd i fleire timar etter at ein velta tilhengar låg på tvers på toppen av Måløybrua.

Ifølge Vegtrafikksentralen var årsaka truleg den kraftige vinden på staden. Det var føraren sjølv som tok kontakt med politiet.

– Med tanke på lasten, altså ein anleggsbrakke, er det krevjande å få løfta den, opplyste oppdragsleiar Tommy Veland tidlegare på morgonen.

Ved hjelp av brannvesenet fekk ein omsider rydda vegen over Måløybrua. Foto: NRK-tipser

– Tilhengaren er framleis kopla til bilen, og ligg velta over på sida. Det er så store krefter at den løftar bilen, fortalde trafikkoperatør Jørgen Bødtker i Vegtrafikksentralen Vest.

– Bilen som har ført denne tilhengaren står med fronten i autovernet på den eine sida, to hjul over bakken, og så ligg tilhengaren inn i autovernet på andre sida av vegen.

Klokka 10 laurdag morgon hadde brannvesenet kome fram til staden. Vegen var open att klokka 11.11, ifølge politiet.

Kartet viser tilhengjarvelten, og er henta frå Statens vegvesen sine nettsider. Foto: Skjermdump / Statens Vegvesen

Åtvarar om at det kan kome meir

Helgevêret i Nordland inneheld heile fem farevarslar som kan gi utfordrande køyreforhold.

I veka blei det sendt ut gult farevarsel for kraftig snøfokk både her og i Troms og Finnmark for natt til laurdag.

Vegtrafikksentralen åtvarar framleis om at ein kan kome til å stenge vegar eller innføre kolonnekøyring på kort varsel, og be folk rekne med litt ventetid på reisa.

– Sørg for rikeleg med drivstoff, og ha med varme klede, varm drikke og mat, står det i ei melding på Statens vegvesen sine nettsider.

På Nordkyn i Finnmark blei det laurdag morgon også meldt om at kring 500 kundar hadde mista straumen. Dette gjeld områda Kjøllefjord, Dyfjord og Skjånes.

Åtvarar om laus is i vegbanen

Som følge av fleire dagar med mildvêr har Vegtrafikksentralen også fått mange meldingar om is som har falt ned i vegbanen, melde dei tidleg laurdag.

Dei som skal ut og køyre i helga blir derfor bedne om å vere forsiktige.

– Dersom ein køyrer på ei strekning der ein veit at det heng mykje is på fjellsidene langs vegen, bør ein vere ekstra merksam, skriv dei vidare.