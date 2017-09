Tilbringer kveldene hjemme

Sju av ti unge er hjemme mer enn to kvelder i uka, det viser tall fra Ungdata, som har kartlagt vanene til norske ungdommer. 72 prosent av ungdom på ungdomsskole og videregående oppgir at de har vært hjemme hos seg selv to kvelder eller mer i løpet av den siste uka.