Til sykehus etter bilvelt

Da nødetatene kom fram til stedet på E10 i Tjeldsund, hvor en minibuss skulle ha kjørt av veien og havnet på taket, viste det seg at det var en personbil av typen Land Rover. Det var to personer i bilen, som begge klaget over smerter etter uhellet. Både fører og passasjer er kjørt til sykehus for sjekk.