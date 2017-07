Til hinder for utrykningskjøretøy

De feilparkerte bilene mellom Moskenes og Fredvang ved Kvalvika i Lofoten bekymrer politiet. – Mange biler står delvis inn i veibanen og er til hinder for trafikk og utrykningskjøretøy, forteller operasjonsleder Fred Leirvik. Han opplyser til NRK at politiet vil be Veitrafikksentralen sette opp parkering forbudt skilt i området.