En trend på TikTok går ut på å teste ulike typer flytende stoff på korona-hurtigtester.

En av dem som har testet ut dette er Sofie Beck (18).

Videoen hennes har blitt sett en million ganger på TikTok.

– Jeg lagde videoen fordi jeg syntes det virket gøy, og jeg hadde sett en annen som hadde testet det, forteller hun til NRK.

Beck fikk et positivt svar på hurtigtesten ved bruk av Fanta Exotic.

– Jeg forventet negativt svar fordi mye av det på TikTok er fake, så jeg ble skikkelig overrasket.

«Gullstandard» for virustesting er PCR. Det er der du som pasient får en slik pinne i nesa og halsen, som så blir sendt til lab for analyse.

– Det går nok ikke å prøve å slippe unna skole med å bare vise til positiv hurtigtest. Da må du ta en PCR-test som da vil komme ut negativt, mener Beck.

Dette sier Nakstad

I videoen du ser øverst i denne saken, ser du hva som skjedde da NRKs reporter selv forsøkte med to ulike typer drikker: Brus og øl.

På brus ble testresultatet ugyldig. Mens ølet, av typen Corona, ga et svakt positivt utslag.

NRK spurte Esper Rostrup Nakstad om det virkelig er mulig å få positivt utslag på denne måten:

Fra: Esper Rostrup Nakstad Til: NRK Emne: Ulike væsker på hurtigtest Antigen hurtigtester baseres på kjemiske reaksjoner og kan antagelig slå ut positive ved bruk av ulike væsker. Det er kun ved bruk av den medfølgende reagensløsningen som prøvepinnen settes oppi, at man kan forvente et pålitelig testsvar.

Validert til en gitt bruk

Siri L Feruglio fra FHI forteller at såkalte antigene hurtigtester er utviklet og validert til en gitt bruk.

Siri L. Feruglio fra FHI. Foto: Jon Petrusson / NRK

At de er validerte betyr at de er nøye utprøvd til en definert bruk.

I testene for å påvise SARS-CoV-2 må man ha prøvemateriale fra nese eller hals.

Nakstad og FHI er sier det samme:

Bruker man testen til noe helt annet enn den er godkjent til, er ikke resultatet gyldig.

Enkelte flytende stoff kan vise positivt svar. Men det positive svaret betyr ikke at man påviser SARS-CoV-2 i brusen eller ølet.

Viktig å følge bruksanvisningen

Thorbjørn Halvorsen er medisinsk ansvarlig i Roche Diagnostics Norge.

De er en av produsentene som lager hurtigtestene man får kjøpt i butikk.

Thorbjørn Halvorsen, medisinsk ansvarlig i Roche Diagnostics Norge. Foto: Levent Ultanur

– Først og fremst, vi kan kun svare om våre egne tester, og ikke om andre leverandørers selvtester.

Antigentester (hurtigtester, journ.anm.) er avhengig av høyere nivåer virus enn PCR for å finne virus, men nivået der de finner virus er omtrentlig i samme område som der man tror en pasient er smittsom, opplyses det.

– Våre hurtigtester er laget for prøver fra nesen til et menneske, og vi har god dokumentasjon på at de fungerer til dette formålet.

Siden disse testene er tiltenkt kun dette formålet er de heller ikke utprøvd på andre prøvematerialer som for eksempel Fanta, andre typer brus eller frukt.

Dette har ikke noe å si for kvaliteten på tiltenkt bruk, opplyses det videre.

