Tidligere Glimt-helt: – Må hente inn flere spillere for å komme til Mesterligaen

I dag klokken 17 starter Bodø/Glimt mesterligakvalifiseringen mot latviske RFS på Aspmyra. Det store målet for Kjetil Knutsen og co. er å komme seg til klubbens aller første sluttspill i Mesterligaen – den gjeveste klubbturneringen i Europa.

Tidligere Glimt-helt, Trond Olsen, har troen på at laget kan gå hele veien. Samtidig håper han Glimt forsterker seg på overgangsmarkedet med to-tre spillere som kan løfte laget etter at Albert Grønbæk nylig forsvant til fransk fotball.

– De må gjøre noe på keeperplass. Der er de litt tynne etter at Kjetil Haug dro for noen dager siden. I tillegg håper jeg de gjør noe på kantposisjonen, hvor det er litt tynt akkurat nå. I tillegg håper jeg på at de får inn en midtstopper for å skjerpe konkurransen enda mer.

Går Glimt videre mot RFS venter enten litauisk eller polsk motstand i neste runde, før den viktige playoffen er siste hinder i august.