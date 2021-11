I åtte år har duoen Kristoffer Normann og Mathias Nilsson jobbet som dørselgere og solgt strøm.

Nå har de med en annen partner, kommet med ideen om å reservere seg mot dem.

– Man slipper å gå på dører som ikke vil ha salg og det blir mer effektivt, mener Nilsson.

Konflikt med dørselgerne

Nilsson forteller at det er en påkjenning for selgerne når de kommer på dørene til noen som ikke vil ha dem.

– Det hender jo noen ganger at man blir truet i døren eller at de sender en hund på deg, forteller Nilsson.

De har derfor nå bygd Norges første dørsalgsregister, hvor man kan registrere seg gratis.

– Det blir mer effektivt for dørselgerne som da kan vite hvor de er velkomne, sier Normann.

Utførte en spørreundersøkelse for moro skyld

I Norge er det over 2,2 millioner som har reservert seg i Reservasjonsregisteret.

Reservasjonsregisteret skal gjøre det enklere for privatpersoner å reservere seg mot adressert reklame i posten eller mot telefonsalg. Dette gjør man i Brønnøysundregistrene.

De ble derfor nysgjerrige på hvor mange som kunne vært interessert i å reservere seg for dørsalg.

De spurte deretter en gruppe mennesker om det var ønskelig med salg i døren.

– 99 prosent svarte «nei» og 1 prosent svarte «vet ikke», ler Normann.

Da så de at det var et marked for det.

Illustrasjon: Egil Ursin / NRK

Mener det ikke hindrer dørselgere

Man kan jo tenke seg til at dette prosjektet går til angrep på selgerne, men det gjør ikke gründerne.

De mener nemlig at de kan redde bransjen for såkalt «støy».

– Man har jo seriøse aktører, men også dessverre mange useriøse, forteller Normann.

Han mener dette skaper støy i bransjen, og at prosjektet deres kan hjelpe med å filtrere ut disse.

– Vi har vært i dialog med forbrukerrådet, og de stiller seg positive til det.

Registrere i registeret

NYE REGLER: Iversen forteller at saken er oppe til diskusjon hos politikerne, og at det snart kommer nye regler for forbrukerne. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, forteller at Forbrukerrådet mener det mest effektive hadde vært at forbrukeren kunne reservert seg på samme måte som man kan med telefonsalg.

Nemlig i Reservasjonsregisteret.

Norge har innført nye EU-regler, som styrker forbrukerens rettigheter på dette området.

I den forbindelse foreslår Regjeringen at forbrukeren skal kunne reservere seg mot dørsalg og har kommet med flere forslag om hvordan:

– Det ble foreslått en ordning hvor den enkelte må signalisere selv med skilt på døra eller lignende.

Forbud om å skjerme folk for dørsalg før kl. 9 og etter kl. 21 på hverdager, lørdager og helligdager er også tatt opp.

Hvilke endringer som trer i kraft, kommer frem senest i mai til neste år.

Når reglene trer i kraft i norsk rett, blir det forbudt å ringe på døren hos forbrukere som har reservert seg.

FORBRUKEROMBUDET OM TELEFONSALG: Alt du må vite om du irriterer deg over telefonselgere. Du trenger javascript for å se video. FORBRUKEROMBUDET OM TELEFONSALG: Alt du må vite om du irriterer deg over telefonselgere.

Skal være like vilkår

Du kan være reservert for telefonsalg, men så kan de likevel komme på døra di.

– Hvis du ikke liker at folk ringer deg, og sliter med å si nei, så blir det ikke lettere når de ringer på døra, forteller Normann.

– Det skal være like vilkår i reservasjonsretten.