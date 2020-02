Tidligere Avinor-sjef frykter dårligere tilbud når fylkene får ansvaret for flyrutene

De såkalte FOT-rutene, altså ikke-lønnsomme ruter som staten subsidierer, har frem til nå vært statens bord, gjennom Samferdselsdepartementet.

Nå har regjeringen bestemt at det er fylkene som skal ha ansvaret for de offentlig støttede flyrutene.

I desember la utvalget som har sett på hvordan norsk luftfart skal effektiviseres frem sine forslag.

De ville at rutene skulle styres fra ett sted – noe regjeringen nå sier ja til.

Tidligere Avinor-sjef Sverre Quale ledet luftfartsutvalget og frykter at endringene vil føre til et langt dårligere tilbud for passasjerene i distriktet.

Sverre Quale er tidligere administrerende direktør i Avinor. Nå ledet han utvalget som har sett på hvordan man kan gjøre norsk luftfart enda mer effektiv. Foto: Kai Myhre

Han og utvalget ville at staten skulle gjennomføre en konsekvensutredning av den politiske beslutningen før den skulle tre i kraft.

– Vi mener det burde vært gjort før man besluttet å sette ut dette ansvaret.

– Viktig å se helheten

Quale er kritisk og tror man med dette vil miste helheten i rutetilbudet.

– Spesielt i grisgrendte strøk, der vi har disse såkalte FOT-rutene, er det viktig at man ser helhetlig på det.

– Det kan være konsekvenser av at det blir oppstykket etter fylkesgrenser for for eksempel Nord-Norge og Vestlandet. De som er helt avhengige av et godt rutetilbud, sier utvalgslederen.

Sandane lufthamn i Vestland er blant flyplassene på FOT-rutenettet. Herfra går det subsidierte ruter til Oslo og Bergen. Foto: Cosmin Cosma / NRK

Må ha pengene om tilbudet ikke skal bli dårligere

Nordland fylkeskommune skal nå ha ansvaret i sitt område for det offentliges kjøp av flyruter. Der avviser man at helheten forsvinner.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp), sier dette er fornuftig.

Samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen fra Senterpartiet er klar på at det vil være positivt for dem å få ta mer av styringa selv. Foto: Oliver Rønning / NRK

– Jeg tror nordlendingen vet best hvordan nordlendingen skal reise. Jeg tror det i så måte er fornuftig at vi får mer av hånda på rattet for å kunne se samferdselen i et bredere perspektiv.

Men det forutsetter også at pengene følger med over bordet, understreker samferdselsråden.

– Når vi skal ta over en oppgave må midlene følge etter, eller så blir det jo et dårligere tilbud. Dét vil være staten sitt ansvar.

– Og så handler det jo om å samhandle med de fylkene vi skal samarbeide med på de grenseoverskridende FOT-rutene. Jeg har full tro på at jeg skal greie å snakke med Troms og Finnmark og Trøndelag. Så dette tror jeg vi skal kunne løse på en god måte – sammen, sier Bentzen.