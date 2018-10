Tidligere AUFer blir ordførerkandidat for Høyre

Høyre i Bodø har klødd seg i hodet den siste tiden. Den åpenbare ordførerkandidaten Daniel Bjarmann-Simonsen trakk seg som kandidat i starten av september.

Men etter å ha vært i tenkeboksen en drøy måned, var erstatningen klar.

I dag ble Lars Vestnes presentert som ordførerkandidat for Høyre. Han blir dermed hovedkonkurrenten til sittende ordfører Ida Pinnerød (Ap) frem mot valget neste høst.

Høyre har nå fått en kandidat med lang fartstid i næringslivet og en utdannelse som revisor. Men de har også fått en kandidat med en bakgrunn som er veldig lite Høyre-aktig.

– Inngangen min i politikken var faktisk som medlem av AUF i Lødingen der jeg vokste opp, forteller Vestnes.

Selv om han aldri hadde verv i AUF, forble Vestnes en Ap-velger i mange år. Han var også tillitsvalgt i LO-forbundet NTL i en lengre periode.

Til Bodø Nu sier han også at Jens Stoltenberg var en person han anså seg ganske lik politisk.

Stemte Høyre første gang i 2005

Men så skiftet han side.

– Jeg stemte Høyre for første gang ved stortingsvalget i 2005, forteller Vestnes.

At Arbeiderpartiet i forkant av valget den gang varslet at de ville i regjering med SV tippet vektskålen i Høyres retning for Vestnes.

– Før det opplevde jeg at Ap og Høyre sto nærmere hverandre. Det er de to partiene som har tatt ansvar for de store linjene i norsk politikk. Tidligere var det ikke så stor avstand i måten de ønsket å bringe oss til målene, men ap har måttet samarbeide til venstre og har også internt gått lenger til venstre. De har beveget seg mer enn hva jeg har gjort.

– Jeg har tro på løsninger som involverer flere enn bare offentlig sektor, som trekker med seg privat initiativ. Det synes jeg dessverre Arbeiderpartiet har beveget seg bort fra de siste årene.

Sitter i bystyret

Men siden har han altså stemt Høyre og blitt en aktiv politiker. I dag sitter han i bystyret i Bodø.

Bakgrunnen fra LO tror han likevel er relevant.

– Den ballasten håper jeg er bra. Det jeg gjorde og det jeg lærte i offentlig sektor og som tillitsvalgt har jeg forhåpentligvis med meg ennå.

Tidligere Bodø-ordfører Ole Hjartøy har ledet nominasjonskomiteen og er fornøyd med valget de har falt ned på.

– Jeg tror Bodø vil få en veldig bra ordførerkandidat her. Lars Vestnes er samlende, kunnskapsrik og har også politisk erfaring fra den siste perioden i bystyret.