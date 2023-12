Tidlegare lufthamn er no seld under prisantyding

For 33 år sidan blei lufthamna på Værøy lagt ned. I februar blei han lagt ut for sal og no er lufthamna seld, opplyser Lofotposten.

Prisantydinga var 1,7 millionar kroner i februar, før han blei senka til 1,6 millionar i løpet av året.

No er Nordlandsveien 100 på Værøy, som tidlegare var Værøy lufthamn, seld for 1,5 millionar kroner.

Blant interessentane var privatpersonar, reiselivsbransjen og eigedomsutviklarar, har eigedomsmeklar Stine Østgaard tidlegare sagt til NRK.