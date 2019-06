NRK Nordland ønsker å hedre den viktige jobben lokalpolitikeren. Kåringen avgjøres i forbindelse med høstens kommune- og fylkestingsvalg.

– Politikere får mye kjeft. Men mange lokalsamfunn har mye å takke sine politikere for, sier distriktsredaktør Eivind Undrum Jacobsen.

– Vi er ute etter en politiker som har betydd noe for sitt lokalsamfunn, sier distriktsredaktør Eivind Undrum Jacobsen, Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– Uten kraften og engasjementet deres ville det vært mange byer, bygder og kommuner som ikke hadde hatt de mulighetene de har i dag, sier han.

Publikum foreslår og bestemmer

Ettersom vårt politiske system er tuftet på prinsippet om folkestyre, syns Jacobsen det er naturlig at det er den vanlige mann i gata som får bestemme i denne kåringen.

Det er jo tross alt for dem lokalpolitikeren jobber.

Slik foregår kåringen av tidenes lokalpolitiker Ekspandér faktaboks Steg 1- Innsamling av forslag Du sender inn ditt forslag på lokalpolitiker til NRK Nordland. Dette kan du gjøre ved å sende oss melding på Facebook, Instagram eller Snapchat, chatte med oss her på nett eller sende epost til nordland@nrk.no. Send veldig gjerne en liten begrunnelse for hvorfor du mener denne låten bør bli tidenes låt og/eller hva den betyr for deg. Steg 2- Jury plukker finalister En jury (bestående av fylkesmann Tom Cato Karlsen, historiker og professor Steinar Aas, og kommunikasjonsrådgiver og tidligere redaktør og journalist Kari Karstensen) plukker ut finale-kandidater. Kandidatene blir presentert på NRK Nordlands nettsider. Steg 3- Du stemmer på finalistene Avstemmingen skjer på NRK Nordlands nettsider. Her er det DU som bestemmer. Avstemmingen skjer før høstens valg.

NRK Nordland har satt sammen en jury som får den vanskelige oppgaven med å plukke ut finalistene.

Et av jurymedlemmene er fylkesmann Tom Cato Karlsen. Han er veldig glad for å få være i dette arbeidet.

– Ryggraden i lokaldemokratiet er på mange måter de kvinner og menn som tar på seg tillitsvervet som lokalpolitiker, til beste for innbyggerne. Mange av disse møter ofte mye kritikk for de valg de må ta, og liten honnør for alt de arbeidet som de legger ned til beste for fellesskapet, sier han.

Resten av juryen består av historiker og professor Steinar Aas ved Nord Universitet og kommunikasjonsrådgiver, redaktør og journalist Kari Karstensen

Må ha vært aktiv lokalt

Kåringen av tidenes lokalpolitiker har noen få og enkle kriterier:

Personen må ha vært aktiv i lokalpolitikken et sted i Nordland. Men de trenger ikke nødvendigvis å ha vært født eller oppvokst i Nordland.

Hanna Kvanmo startet for eksempel i lokalpolitikken i Rana, før hun ble en politiker på sentral nivå.

Men hun var født i Harstad.

Hanna Kvanmo startet i lokalpolitikken i Rana og skapte ny interesse for SV da hun var parlamentarisk leder 1977-89. Hun var karismatisk leder. Foto: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix

Det er heller ikke et krav om at man har nådd til et sentralt nivå i politikken.

– Vi er ute etter en politiker som har betydd noe for sitt lokalsamfunn. Vedkommende trenger ikke å ha operert på fylkes- eller sentralt nivå for å ha gjort viktige ting, sier distriktsredaktør Eivind Undrum Jacobsen.

Lokalpolitikeren som foreslås kan være avdød. Han eller hun kan også være aktiv i dag.