Ti år siden Terra-skandalen: – Jeg syntes det var litt flaut å komme fra en Terra-kommune

– Særlig de første årene synes jeg det var veldig belastende. Jeg syntes det var litt flaut å komme fra en Terra-kommune, sier nåværende Hemnes-ordfører Christine Trones (H).

Hun var også med i lokalpolitikken da Terra-skandalen var et faktum og har fulgt saken fra begynnelsen.

Fire kommuner i Nordland og fire andre kommuner tapte store summer da de i 2007 investerte framtidige inntekter etter råd fra meglere i Terra Securities.

I fjor høst kunne kommunene innkassere en seier, etter ni år med kamp i rettssystemet.

Dette er Terra-saka Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix Ekspandér faktaboks Åtte norske kraftkommunar lånte pengar med sikkerheit i framtidige kraftinntekter og investerte pengane i obligasjonar gjennom meklarfirmaet Terra Securities.

De åtte kommunane er Hattfjelldal, Hemnes, Rana og Narvik i Nordland, Bremanger og Vik i Sogn og Fjordane, Kvinesdal i Vest-Agder og Haugesund i Rogaland.

Meklarfirmaet Terra-Securities vart slått konkurs 28. november 2007. Dei åtte kommunene fremja krav om til saman nær 1,5 milliarder kroner i buet etter Terra Securities.

Dei åtte kommunane beslutta i september 2008 å trekke lånegjevarane DNB og Depfa Bank til ansvar gjennom å slutte å betale på låna. Påstanden til kommunane var at utlåna bankane gjorde til Terra-investeringane er i strid med kommunelova, som bankane har eit sjølvstendig ansvar for å halde seg til.

Narvik og Haugesund kommune fekk i ei rettsavgjerd i London i oktober 2009 redusert si gjeld til irske Depfa Bank med 88 millionar kroner.

Sju av kommunane stod saman med buet i Terra Securities bak eit søksmål mot eigarane til Terra, amerikanske Citigroup. Haugesund er ikkje med på dette søksmålet. Ein domstol i New York avviste i april 2013 saka mot Citigroup. Avgjerda vart anka.

Saka der DnB saksøkte dei sju Terra-kommunane for misleghald av lån, skulle opprinnelig opp i november 2009, men vart utsett i påvente av utfallet av rettssaka mot Citigroup. Denne enda i forlik i juni 2015.

Får fortsatt tilbud om produkter

Amund Eriksen er rådmann i Hemnes kommune. Foto: Frank Nygård / NRK

I Hemnes er den bokførte Terra-gjelden nå nedbetalt og kommunen håper de kan vinke farvel til saken i løpet av året. I beste fall kommer kommunen ut i null.

Men rådmann Amund Eriksen forteller at saken fortsatt koster kommunen både tid og krefter, og at kommunen stadig får nye tilbud.

– De er fortsatt på døra. Vi har jevnlig kontakt av folk som vil selge diverse produkter av denne typen.

– Utsiktene er veldig lyse

I Narvik, nord i Nordland, råder optimismen. Kommunen investerte i sin tid 200 millioner lånte kroner i råtne verdipapirer.

På et tidspunkt stod det så dårlig til at politikerne vurderte å selge rådhuset i stedet for å restaurere det, og det var heller ikke penger til å lyse opp julegrana.

Men nå er kommunen er over kneika og ser fremover. Samtidig er rådhuset restaurert for 180 millioner kroner.

Forsvarets etablering på Evenes og Narviks beliggenhet gjør regionen til en av landsdelens mest sentrale områder.

– Utsiktene er veldig lyse. Narvik ligger i hjertet av Midtre Hålogaland og er en logistikkhovedstad. At Forsvaret etablerer seg her, synes vi er naturlig og vi ser at med Hålogalandsbrua kommer denne regionen til å fortette seg, sier seniorrådgiver Hanne Winther i Narvik kommunes næringsselskap Futurum.

Tidligere ordfører i Hattfjelldal, Asgeir Almaas (t.v.), og tidligere Haugesund-ordfører Petter Steen jr. under den første Terra-rettssaken i 2014. Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Har tatt lærdom

Ordfører Christine Trones mener kommunen har lært mye av det som skjedde i forbindelse med Terra-saken. Reglene for hvordan kommunen skal behandle pengene sine har blitt skjerpet, men også på andre områder har det vært endringer.

– Vi har blitt veldig mye mer forsiktig. Også opplever jeg at vi har blitt veldig omstillingsdyktig i Hemnes og det tror jeg er fordi vi har hatt ti år der vi har måttet virkelig tenke oss om hver gang vi skulle bruke penger. Det er jo et gode vi tar med oss inn i fremtiden.

Også i Rana har Terra-saken vært en lærepenge. Geir Waage ble valgt til ordfører høsten 2007 og fikk saken rett i fanget. Etter fire år ute av ordførerkontoret er han nå inne i sin andre periode.

– Det som jeg tror man kan lære av dette er at man alltid skal sørge for at man har mer enn ett råd når man skal ta en beslutning. Det å få en second opinion, å få andre til å vurdere ting, tror jeg er veldig viktig.