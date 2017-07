Ti år siden dødsulykke – fortsatt ingen mobildekning på Svartisen

For ti år siden omkom en 51 år gammel tsjekkisk turist da en to tonn isblokk løsnet fra Svartisen. Da tok det flere timer før redningspersonell ble varslet om ulykken på grunn av manglende mobildekning.

Hvert år er det 6000 turister som besøker Austerdalsisen ved Svartisen, men området er fortsatt uten dekning.

– Det er et svart hull i nettlandskapet i Rana kommune, og vi har ikke ha den beredskapen kommunen ønsker å ha der oppe, erkjenner Geir-Tore Klæbo, IKT-sjef i Rana kommune.

I ti år har kommunen jobbet med flere ulike løsninger, både i samarbeid med Telenor og Telia, men det har vist seg svært vanskelig og kostnadskrevende å få mobildekning i området.

Da isbreen kalvet i 2007 tok det livet av en person, og skadet en annen. På grunn et dekningshull i området tok det flere timer før redningspersonell ble varslet. Foto: Frank Nygård / NRK

Det siste forsøket er å sette opp et midlertidig trådløst datanettverk som blir drevet av et aggregat. Er denne løsningen gjennomførbar, håper kommunen at den skal være på plass til neste sommer.

Om ikke, kan det ta enda lengre tid før en løsning kommer på plass.

Frykter nye ulykker

I mellomtiden strømmer turistene til Svartisen, og skyssbåteier Nils Lomahaug frykter en ny ulykke skal inntreffe. Han frakter turister til og fra breen, og ser at flere av turistene stiller seg under iskanten og tar unødvendig store sjanser.

Skyssbåteier Nils Lomahaug håper det ikke må en ny ulykke til for at en løsning skal komme på plass. Foto: Frank Nygård / NRK

– Det er ikke bra. Der er skilt som sier at man ikke må gjøre det, men mange av turistene gjør det likevel. Skiltene blir ikke respektert, og det er jo et kjent problem mange plasser, forteller Lomahaug.

Han håper det ikke må skje en ny ulykke før kommunen får satt opp en løsning som gjør det mulig å varsle. I forbindelse med dødsulykken i 2007 måtte folk springe 2,5 kilometer tilbake til vannet for å få gitt beskjed om ulykka.

Det kan bli skjebnesvangert om nye isblokker kalver over turistene og fører til alvorlige skader.

Skilt varsler om farene ved isbreen. Foto: Frank Nygård / NRK