Hotelldirektør på Thon Hotell Lofoten i Svolvær mener regjeringen ikke tar reiselivs- og serveringsbransjen seriøst når de melder nye smitteverntiltak en søndag kveld uten forvarsel.

– De fleste kokkene og alt av serveringspersonell måtte permitteres. Den plutselige nedstengingen får store økonomiske konsekvenser for oss. Vi taper ganske mye omsetning. Det er bare trist, sier hotelldirektør Erik Taraldsen.

I tillegg er det ikke registrert en eneste koronasmittet i Vågan kommune.

Hotelldirektøren frykter at uforutsigbarheten bransjen opplever vil få alvorlige konsekvenser for hele næringen.

– Det vil gjør noe med rekrutteringen til bransjen. Hvem vil jobbe i hotellnæringen når vi blir behandlet på en slik måte, sier en frustrert hotelldirektør.

På sikt vil konsekvensene blir enda mer alvorlig, tror Taraldsen.

– Rykker tilbake til 1990-tallet

Både NHO og LO frykter et ras av konkurser i tiden som kommer. Særlig ser det mørkt ut innen reiseliv, uteliv- og serveringsbransjen, samt i kultur- og eventbransjen.

– Det mest skumle er at vi står i fare for å rykke tilbake til 1990-tallet da vi startet jobben med å bygge opp en bærekraftig reiselivsnæring med helårsarbeidsplasser.

Thon Hotel Lofoten skulle ansette en rekke nye i år. – Nå må vi i stedet permittere 20 ansatte, i tillegg til de 50 som allerede er permittert, sier hotelldirektør Erik Taraldsen.

Det som skjer nå er små bedrifter som satser på opplevelse og aktiviteter i Nord-Norge forsvinner unna for unna. Den dagen vi åpner opp for fullt igjen, er at mye av grunnlaget for internasjonal turisme er borte. Det vil ta lang tid å bygge opp igjen, sier Thon-sjefen i Svolvær.

NHO ikke fornøyd

Dagens ordning for koronarammede bedrifter skulle gjelde til 1. mars. I dag foreslo regjeringen å utvide støtteordningen for koronarammede bedrifter med to måneder.

Direktør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen er bekymret for næringslivet og etterlyser handling fra regjeringen. – Skjenkeforbudet gir uante konsekvenser for bransjen, sier han. Foto: Øystein Nygård / NRK

Men direktør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen er ikke fornøyd, og mener ordninga må vare fram til sommeren for å skape en stabil vår for bedriftene.

– Vi er veldig nær å komme oss ut av denne krisen. Da må vi ikke miste fotfeste i innspurten. Det er ekstremt viktig både for arbeidsfolk og bedrifter at får et klart og tydelig signal fra regjeringen om at dette er livbøyen ut, sier han.

NHO mener også permitteringsperioden må utvides til 82 uker, ikke 52 som det er i dag.

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke har også meldt om samme krav.

– Situasjonen ved Thon Hotel Lofoten viser at den siste koronainnstrammingen får store konsekvenser. Folk trenger å vite at de har en jobb å gå tilbake til. Lønnstilskuddsordningen må også forbedres slik at vi kan holde folk i jobb selv om smittetiltakene holder kundene borte, sier Daniel Bjarmann-Simonsen.

Regjeringen: – En tøff situasjon

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) sier han forstår frustrasjonen arbeidsgivere og ansatte føler nå.

– Det er en tøff situasjon for mange. Regjeringen har kommet med svært mange tiltak for å hjelpe både arbeidsgivere og ansatte under denne krisen, og vi vil fortsette å følge situasjonen nøye, og løpende levere tiltak og justeringer der vi ser behov for det.

– Det ikke gitt at arbeidstakere vinner på en forlengelse av permitteringsperioden, mener arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Asheim framholder at regjeringen i løpet av koronakrisa har gjort flere endringer i permitteringsordningen, blant annet ved å forlenge perioden til 52 uker.

Men sier at regjeringen ikke kommer med ytterligere endringer nå.

– De som ble permittert ved starten av pandemien kan være permitterte i over tre måneder til. Dette er alltid en avveining fordi en forlengelse av permitteringsperioden også kan føre til at flere arbeidsgivere venter lenger enn nødvendig med å ta sine ansatte tilbake.

Ifølge Asheim er det ikke gitt at arbeidstakere vinner på en forlengelse av permitteringsperioden.

– Vi må klare å kombinere trygghet for den enkelte med insentiver for arbeidsgivere til å ta ansatte tilbake i jobb etterhvert som vaksineringen skrider fram.

Samtidig kan enkelte bedrifter som har permitterte ansatte i dag ha muligheter for å hente dem tilbake senere, selv om behovet for bemanning er redusert i en periode, legger han til.

– Det er derfor ikke utenkelig at det kan komme flere endringer i ordningen, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.