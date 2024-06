Testet nytt system for luftvern på Andøya

Hærens nye spesialdesignede kampluftvernssystem Nomad har nå blitt testet på Andøya.

– NOMAD er et høymobilt luftvernsystem med kort rekkevidde. Systemet består av radar, operasjonsrom og «launcher system» med missiler – alt på et nytt beltegående kjøretøy, opplyser Forsvarsmateriell i en pressemelding.

Beltevognene kan holde høy hastighet og ta seg fram i vanskelig terreng.

Nomad-systemet bruker IRIS-T-missiler, som tidligere ble brukt o F16-jagerfly.

– Hæren trenger moderne luftvern for å føre strid mot en høyteknologisk motstander. Å gjenopprette et kampluftvern til Hæren har derfor vært en prioritet, sier Jarle Nergård, sjef for luftkapasiteter i Forsvarsmateriell.

I den nye langtidsplanen for Forsvaret har et samlet Storting også vedtatt å kjøpe inn langtrekkende luftvern, blant annet for å beskytte hovedstadsområdet.

I tillegg dobles mengden av det eksisterende NASAMS-luftvernet.