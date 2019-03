Musikeren bak den kjente melodien «Mjelle» ble onsdag morgen funnet død i sin egen leilighet.

Terje Nilsen ble født i Svolvær i 1951 og er en av Nord-Norges mest kjente musikere. Han har stått bak totalt seksten utgivelser siden debuten i 1973.

Blant sangene han er kjent for, er hyllesten til stranda «Mjelle» i Bodø fra plata «Æ» i 1977 den mest berømte, men også «Sommernatt», «Blå ballade» og duetten «Se for et vær det e» er kjære favoritter blant publikum.

Nilsen har også samarbeidet med musikere som Halvdan Sivertsen, Tungtvann, Jan Gunnar Hoff, Eva Trones og Tonje Unstad. Senest i høst opptrådte han med Kringkastingsorkesteret i Oslo konserthus, der flere av hans mest kjente sanger ble fremført.

Siden sangen Mjelle tok Norge med storm i 1974 har trubaduren Terje Nilsens sonore røst vært selve lyden av Bodø. I august 2018 møtte han KORK til konsert i Oslo konserthus. Sangen «Pøbla» med rapgruppa Tungtvann kom ut i 2002 og gjorde Nilsen kjent for et nytt publikum.

– Planla for fremtiden

I kinofilmen om Terje Nilsens liv «Alt e såre vel», kom det fram at Nilsen i en periode slet med alkohol, men klarte å finne veien ut av rusen og tilbake til musikken.

Etter et lengre opphold sto han igjen på scenen høsten 2016, med plata «Nye låta». Billettene til konsertene i Stormen kulturhus ble da solgt ut rekordfort og responsen fra publikum var «utrolig», ifølge daværende direktør ved Stormen konserthus, Rolf-Cato Raade.

– Det var et stort sjokk å få denne beskjeden i dag, sier Nilsens kamerat, Geir Are Jensen, som også regisserte filmen om hans liv.

– Vi vet jo at han for noen år tilbake levde et hardt liv, men de siste årene har vært gode. Han var i gang nye låter og klar for nye opptredener. Han planla for fremtiden. Senest denne uka, sier Jensen.

Norsk dokumentar fra 2018. Hans forhold til musikk er som fiskens til havet. Det er ikke noe å synes noe om. Det bare er over alt. Etter et oppgjør med alkoholen lyder nye sanger fra poetens røst. Regi: Geir Are Jensen

– Låter som satte seg i sjela

Han forteller om en kamerat som var svært nysgjerrig og utforskende.

– Han hadde alltid nytt å fortelle. Han var veldig inspirerende og alltid interessant å være sammen med.

Når det gjelder musikken hans, beskriver Jensen musikeren som en poet med en særlig evne til å skape en helt særegen stemning.

– Gjennom enkle og små ord skapte han mesterverk som satte seg i sjela.

Nilsen har mottatt prisene Blixprisen (1997), Bodø bys kulturpris (2002), Gammlengprisen (2002) i klassen viser og Alf Prøysens Ærespris 2015.

Terje Nilsen sammen med Halvdan Sivertsen. De to var pionerer i å fremme den nordnorske dialekten i visesangen. Foto: Fra Terje Nilsens album