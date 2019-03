Det var Terje Sjelmo-Nordheim (28) fra Sørfold og Frank Allan Jenssen (61) fra Fauske som tirsdag mistet livet i et snøskred ved Durmålstinden i Sørfold i Nordland.

Politiet har onsdag ettermiddag frigitt navnene i overenstemmelse med pårørende.

Saltenværingene kjørte anleggsmaskiner på en vei i området da de ble tatt i et 200 meter bredt snøskred.

Vekslende vær har gjort denne vinteren til den dødeligste skredvinteren på fem år.

Mennene brøytet snø på oppdrag for Siso Energi, som eier kraftverket som ligger tre kilometer fra skredområdet.

Det bekrefter daglig leder i Siso Energi, Roald Amundsen.

Bistår politi og Arbeidstilsynet

– Dette er en dypt tragisk hendelse som går sterkt inn på oss alle sammen. Vi føler sterkt med alle de etterlatte, som opplever et forferdelig tap, sier han.

Daglig leder i Siso Energi, Roald Amundsen, sier de føler sterkt med de etterlatte. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Etter det NRK forstår skulle mennene brøyte veien opp til et vann på Siso-fjellet. Det var rasfarenivå grad tre i området, som er nest høyeste farenivå.

Amundsen forteller at Siso Energi nå bistår politiet og Arbeidstilsynet med den hjelp de kan gi.

– Nå har vi fokus på å ta vare på hverandre. Det er det jeg vil si på nåværende tidspunkt, sier han.

NRK har snakket med flere i lokalsamfunnet som sier de unngår å ferdes i området rundt Durmålstinden på vinterstid på grunn av skredfaren.

Amundsen ønsker ikke svare på om de vurderte snøryddingen som trygg, og hvem som gjorde vurderingen.

– Det ble gjort en risikovurdering i forkant, sier han.

Politiet skal i gang med avhør

60-åringen var fra Fauske og 20-åringen fra Sørfold, opplyser lensmann i Indre Salten, Robin Johnsen.

Onsdag tar lokalt politi over saken, og Johnsen sier de nå er i gang med etterforskningsfasen.

– Vi har opprettet en straffesak basert på at det skjedde en arbeidsulykke i går. Vi vil etterforske sammen med Arbeidstilsynet for å finne ut hva som skjedde før, etter, og under hendelsen, sier Johnsen.

Det innebærer blant annet avhør av alle som har vært involvert.

– Det var dessverre ikke mulig å berge liv, men responsen er evaluert som effektiv så langt, legger han til.

Foto tatt av en av hjelpemannskapene. Tatt kort tid etter funn av omkomne. Foto: TORBJØRN PEDERSEN/RØDE KORS

Arbeidstilsynet: – For tidlig

Arbeidstilsynet mottok sent tirsdag ettermiddag meldinger om arbeidsulykken, forteller tilsynsleder Johan Furebotten i Arbeidstilsynet Nord-Norge til NRK.

– To arbeidstakere omkom i forbindelse med et oppdrag, sier han.

Nå setter de i gang med å undersøke hendelsen. Det er for tidlig å gi noen svar på hva galt som er skjedd, sier Furebotten.

– Det er altfor tidlig for å se noen svar i dette, i første omgang handler det om å få kunnskap om hva som var oppdraget og hvordan dette skjedde.