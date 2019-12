Leder og initiativtaker bak «Distriktsopprøret i Norge» Christine Mathea Meisterlin sier folk i distriktene rett og slett er lei av å ikke bli hørt.

Nå tyr de til flammer og en eldgammel tradisjon med vardebrenning.

Varsler ufred

– Fra gammelt av har folk tent varder og bål for å varsle ufred i landet. Nå er det ufred i Norge, og nå samler vi alle ulike distriktsopprør i håp om at vi samlet kan nå fram, sier Meisterlin.

Christine Mathea Meisterlin ønsker å samle folk i hele Norge i ett felles distriktsopprør. Foto: PRIVAT

Hun er opprinnelig fra Trøndelag, men er i dag bostatt på Sortland.

Gruppen oppfordrer folk om å søke sammen på årets første dag 1. januar kl. 18 for å tenne varder, tenne bål i fjæra, tenne bålpanne, eller tenne lys.

Facebook-gruppen har i skrivende stund 33 000 medlemmer fra hele landet. De har mange ulike saker de brenner for, men har det til felles at de føler seg overkjørt av dem som sitter med makta. Det handler blant annet om kamp om skoletilbud, utdanningstilbud, helsetilbud, samferdsel, og luftambulanse.

– Ikke en klagegruppe

En av gruppens administrator er artist og politiker Ida Maria Børli Sivertsen på Nesna. Hun har vært svært aktiv i saken med nedleggelse av lærerstudiet på Nesna og presiserer at denne nye Facebook-gruppa ikke er en klage eller sytegruppe.

Vardebrenning er flere ganger brukt som protestsymbol. Her fra en markering på Røst mot konsekvensutredning av oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: Solfrid Sande

– Mange kjenner en frustrasjon og sorg over å se at mulighetene er forskjellige ut fra bosted. Dette kan gi et sinne om det ikke forvaltes, sier Sivertsen.

–Nå leter vi etter styrke og mulighet hos og i hverandre, legger hun til.

Hun sier at gruppen de har startet er tverrpolitisk og tverrfaglig.

I startfasen

Gruppen er i startfasen og jobber fortsatt med å organisere seg og samle seg i hele landet.

– Vi innser at det neppe blir sånn type vardebrenning som i Ringenes Herre, hvor man ser vardene brenner fra sted. Til det har vi vært samlet for kort tid. Men kanskje til neste år, sier Christine Mathea Meisterlin.

Målet er å bli en så stor gruppe at politikere som sitter med makta blir tvunget til å høre på dem.

– Folk har sagt ifra veldig lenge, men folk opplever ikke å bli hørt. Det hjelper ikke at jeg kler på en gul vest og står i rundkjøringa på Sortland. Det er det som har vært problemet i distriktene, vi har vært for få og spredt, sier Meiserlin.

– Nå samler vi oss, for nok er nok, sier hun.

– Mange ting blandes

Stortingspolitiker Dagfinn Henry Olsen (Frp) sier det er bra med engasjement fra folk i distriktet, men mener det må skilles mellom "snørr og bart" i dette distriktsopprøret.

– Her er det mange ting som blandes sammen, og som bør adresseres rett. Nedleggelse av utdanningstilbudet må man for eksempel ta med fylkespolitikerne. Luftambulansesaken er en helt annen problemstilling som handler om en anbudsprosess. Her kommer man med kritikk i mange retninger, sier han.

– Men er det ingenting i dette opprøret du som politiker tar til deg og tar selvkritikk på?

– Jo absolutt. Det treffer meg som fylkespolitiker det som skjer med utdanningstilbudene og kuttene i samferdsel. Det er ille, det må jeg si. Jeg er jo også av den mening at det er feil å legge ned studietilbudet på Nesna. Men det er ikke alt vi får gjort noe med, sier Dagfinn Olsen.